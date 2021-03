Sober Truth: interaktiver Videorelease zur neuen Single „Dizygotic Twins“ am Freitag, 12.03.2021

Am Freitag, dem 12.03.2021, ist es soweit. Die Groove Metaller Sober Truth feiern die Veröffentlichung ihrer neuen Single Dizygotic Twins als Vorbote ihres kommenden sechsten Albums.

Mastermind Torsten Schramm zur neuen Single:

„ … alleingeborene Zwillinge befinden sich lebenslänglich in einer permanenten Gefühllosigkeit gegenüber den Gefühlen anderer Menschen… So viele Situationen im Leben waren geprägt von der Sehnsucht nach dem Anderen und so viele Entscheidungen wurden auf eine bestimmte Weise getroffen, weil der andere gefehlt hat. Was heilt, ist der wiedergewonnene innere Kontakt zu unserem verstorbenen Zwilling“.

Sober Truth feiern die Veröffentlichung der neuen Single mit einem interaktiven Videorelease als Appetizer und Mutmacher in dieser durch Corona beherrschten Zeit.

Haltet euch am Freitag, den 12.03.2021, den Abend ab 20:00 Uhr frei und chattet mit Sober Truth auf YouTube und/oder in der Facebook-Veranstaltung. Alle Bandmitglieder von Sober Truth stellen sich in dieser digitalen Veranstaltung euren Fragen und Kommentaren und nehmen gerne eure Kritik und Liebe entgegen.

Als Special Guest live dabei sein wird auch Filmemacher und Regisseur Ralf Baumann, der sich für die Produktion des Videos verantwortlich zeigt.

Habt einen schönen, interessanten und wundervollen Abend zusammen mit der Band!

Hier könnt ihr den Kanal von Sober Truth abonnieren und am 12.03.2021 ab 20:00 Uhr live chatten:

https://www.youtube.com/user/SoberTruthBand

Regie: Ralf Baumann

Realisation: Markus Tomsche

Hier geht es zum Event bei Facebook:

https://www.facebook.com/events/480524546293034?active_tab=about

Sober Truth sind:

Gitarre, Gesang – Torsten Schramm

Schlagzeug – Sam Braw

Bass – Jules Rockwell

Gitarre – Aaron Vogelsberg

Bandseite im Internet: http://sober-truth.com/

Fotocredits: Jonas Steingräber / freylinfotografie