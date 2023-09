Presented by tfm.rocks: Kult Nacht Bonn mit Sober Truth und Rising Glory am 23.09.2023

Am 23.09.2023 kommt es zur Kult Nacht Bonn, einer epischen Heavy Metal Konzertnacht (Achtung: nur Abendkasse!)

Die Bühne ist bereitet, die Verstärker aufgedreht und die Spannung steigt: Am 23. September 2023 wird das Kult41 in Bonn zum Mekka aller Heavy Metal Enthusiasten, wenn die Kult Nacht Bonn ihre Tore öffnet. Mit Sober Truth und Rising Glory versprechen gleich zwei großartige Livebands eine unvergessliche Nacht, in der die wahrhaftige Essenz des Heavy Metals gefeiert wird – und das zu einem Eintrittspreis, der Musikfans begeistern wird.

Sober Truth (Groove Metal – Siegburg)

Unermüdlich geht diese Band ihren Weg. Denn auch mit ihrem aktuellen Album Laissez Faire, Lucifer! haben die vier Musiker/innen viele neue Herzen erobert und sich in ihre treue Fanfamily noch tiefer eingegraben. Da wackelt nix. Auch nach 16 Jahren Bandgeschichte eine der spannendsten Underground Bands, die in komplett authentischer Weise ihre Liebe zu Sober f.. Truth nicht nur auf der Bühne frönt. My Life! Treibende Refrains und vielseitiger Gesang mitsamt derber Shouts kommen hier zur Geltung! Ein druckvolles Schlagzeug, wilde Gitarren-Tappings, Clean Parts usw., die Palette ist auch 2023 bei Sober Truth ziemlich breit. Die treffsicher gezielte Diversität in den Tracks ist ihr Markenzeichen!

Rising Glory (Heavy Rock – Mönchengladbach)

Ihre Musik, von der Band ganz unbescheiden als „True Heavy Rock ’n‘ Roll“ betitelt, ist ein wilder Stilmix aus so ziemlich jedem Genre der letzten 34,78 Jahre, das nur irgendwie rockt, vom Blues bis hin zum Progressive Metal. Natürlich ist der Name Programm, eine Prise Glam und Theatralik, durchsetzt mit Selbstironie, gibt den letzten Schliff. Geleitet und geschützt wird die Band von keinem Geringeren als „Mighty Mr. Gaffa“, dem Erfinder des Gaffa-Tapes, welches nicht nur vor bissigen Kabeln schützt und Gitarrenhälse klebt, sondern mit dem nach gewonnener Schlacht auch alle Wunden verbunden werden können.

Einlass: ab 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Konzert endet 22:00 Uhr danach Tanz und Aftershowparty

Eintritt: 10,- €

