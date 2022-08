Die Ärzte – Buffallo Bill In Rom Tour 2022 am 18.08.2022 auf dem Domplatz in Erfurt

Event: Die Ärzte – Buffalo Bill In Rom Tour 2022

Bands: Die Ärzte, Donots (Support)

Ort: Domplatz Erfurt

Datum: 18.08.2022

Kosten: 66 €

Genre: Punkrock

Besucher: ca 14.000

Link: www.bademeister.com

Wenn die beste Band der Welt nach zwei Jahren Corona-Pandemie zu einer deutschlandweiten Tour ruft, folgen diesem Ruf treue und neue Jünger! Ganz nach dem Motto: „Es gibt nur einen Gott – BelaFarinRod!“, haben sich auch beim Tourstopp in Erfurt auf dem Domplatz am 18.08.2022 entsprechend Tausende Menschen eingefunden. Wir stehen vorm Einlass und sind mehr als gespannt. Das heutige Konzert ist ausverkauft – genauso wie viele anderen der Buffalo Bill In Rom Tour.

Die Platzwahl ist entgegen der Gewohnheit manch anderer größeren Bands frei und spezielle Front of Stage Karten gibt es nicht. Wir kämpfen uns also so weit vor wie möglich und ergattern einen angenehmen Platz in den vorderen Reihen.

Bevor es auch schon mit der heutigen Vorband, den Donots, losgeht, lassen es sich Farin Urlaub und Bela B. nicht nehmen, die Kollegen höchstpersönlich anzukündigen. Umso tobender der Applaus, als diese dann auch die Bühne betreten. Die Donots kannten wir zwar vom Hören/Sagen, aber wirklich bekannt waren sie uns nicht. Daher hatten wir auch keine großen Erwartungen an die Punkrocker. Doch wenn jemand eine Show als Support so richtig abliefern kann, dann sind es diese fünf Musiker. Von der ersten Sekunde an nehmen sie ihr Publikum mit und unterhalten die Massen vor der Bühne aufs Feinste. Es startet mit dem ersten Song eine große Party in Erfurt, die sich nicht nur auf das Veranstaltungsgelände beschränkt. Auch die „Schwarzschauer“ auf dem gegenüber der Bühne liegenden Hügel haben hörbar Spaß. Nach einem großartigen Cover von We’re Not Gonna Take It kocht die Menschenmenge. Der Sänger mischt sich sogar unter den Circlepit und genießt singend das wilde Treiben. Berührungsängste haben die Donots also auch nicht. In den Songpausen wird dann auch an den Nachwuchs gedacht und so stellt sich nach kurzer Abfrage heraus, dass der jüngste Punkrocker im Publikum heute sieben Jahre alt ist.

Das Erfurter Publikum jubelt und feiert. Die Donots sind sichtlich ergriffen und verlassen nach 45 Minuten dankend die Bühne auf dem Domplatz.

Der Hauptakt lässt nicht allzu lange auf sich warten. Dennoch bleibt genug Zeit, die Getränke aufzufüllen und Blasen zu leeren. Und dann wird auch schon ein großes Die Ärzte Banner auf der Bühne aufgehängt. Die ersten Töne erklingen – und ganz typisch für die Berliner aus Berlin, muss man dabei auch schon schmunzeln. Erklingt als Intro doch ein eher klassisches Stück vom Band, dargeboten von einer – nun ja, sagen wir es mal diplomatisch – Bläsertruppe, deren spielerisches Können noch viel Platz nach oben hat. Gerade als unsere Ohren es fast nicht mehr aushalten können, beginnen dann endlich wieder elektrische Gitarren- und Drumsounds. BelaFarinRod eröffnen ihre Show mit Himmelblau, einem Song aus den aktuelleren Alben. Dann fällt auch endlich der Vorhang und beim ersten Anblick auf die drei Kultpunkrocker tobt die Menge. Die Buffalo Bill In Rom Tour soll die zwei letzten Alben Hell und Dunkel promoten. Unsere anfängliche Angst, dann viel zu wenig alte Evergreens zu hören, verschwindet schon beim zweiten Song des Abends, als Farin mit den Sätzen „Meine Freunde sind homosexuell“ einsteigt. Die Setliste ist eine schöne Mischung aus alten, noch älteren und neuen Songs. Fast drei Stunden geht das Konzert inklusive Zugaben. Wenn Party, dann auch richtig – das scheint das Motto des Abends zu sein.

Neben den Kultsongs und neueren Stücken, sind es aber auch die Entertainer-Qualitäten der Ärzte, die so ein Konzert ausmachen. Die Ansagen und Überleitungen können dabei auch schon mal etwas ausufern. Dennoch bleibt es immer unterhaltsam. Höhepunkt für uns ist die Überleitung zu Unrockbar. Die ersten Sätze des Songs werden in verschiedenen Stilen anderer bekannter Musiker angesungen, nur um dann zum Fazit zu kommen, dass das Original der Ärzte immer noch das Beste ist. Allerdings gefällt uns die Rammstein-Version gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sollten die beiden Berliner Bands hier mal etwas zusammen kreieren.

Nach den schon genannten drei Stunden verabschieden Bela B., Farin Urlaub und Rod Rodriguez dann ihre Fans und Konzertbesucher unter viel Applaus, Jubel und ganz viel Punkrockmomenten in die Nacht. Es war wirklich unfassbar gut und wir empfehlen jedem, der noch nicht in den Genuss gekommen ist Die Ärzte live zu erleben, dies bei der nächsten Gelegenheit nachzuholen. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei!