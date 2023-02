Unto Others – Strength II …Deep Cuts

Es war Liebe auf den ersten Blick, als mir 2019 im Mai Mana von Idle Hands in die Hand fiel. Mittlerweile heißen die Amerikaner um Sänger Gabriel Franco – Unto Others und alles, was sie herausbringen, steht bei mir als Vinylsammler ganz oben auf der Liste. Strength II …Deep Cuts war der wichtigste Wurf im letzten Jahr, als es hieß, das Material wird beim Record Release Day zugänglich gemacht. Diese sechs Songs stehen nun auch digital über Roadrunner Records zur Verfügung. Im Heavy Metal / Gothic Rock sind die vier Männer aus Portland die Messlatte für alle anderen Newcomer. An die vielseitigen wie emotional hochwertigen Veröffentlichungen der letzten Monate kommt kaum einer heran. Große Touren, die ersten großen Festivals in Europa und Headliner Gigs in ihrer Heimat sind die logische Folge. Ausgebremst durch den Namensstreit und die Pandemie, haben die Musiker ihren Kopf nicht in den Sand gesteckt. Unglaublich old school und im typischen Sound der Band eröffnet Sailing In The Darkness die Veröffentlichung. Das Aushängeschild Gabriel Franco am Mikrofon und an der Gitarre lässt keine Zweifel aufkommen. Unto Others sind keine Eintagsfliege und können nach den ersten beiden grandiosen Alben weiter ihre Leistung bestätigen. Starke Hooks, prägnante Refrains und ein Sound, der diverse Epochen umfasst, schieben die Amerikaner weiter gen Heavy Gothic Olymp. The Fire Of Youth versprüht die epischen Atmosphären, von denen Unto Others leben. Nach Over Western Shores folgt mit Passion Rules The Game ein cooles Scorpions-Cover. Ob den Deutschen die Version gefällt, kann ich nicht klären. Ich finde die Version absolut gelungen. Die Band schafft aus dem Klassiker mit ihrem Spirit einen Song, der unter die Haut geht. Für den Abschluss sorgen die beiden Demos Change Of Heart und When The Hammer Strikes. Zwar haben die beiden Longplayer die Nase vorne, Strength II …Deep Cuts möchte ich trotzdem nicht missen!

