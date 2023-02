Half Me auf Soma Releaseshow am 03.03.2023 in Bad Hönningen (Vorbericht)

Künstler: Half Me, The Narrator, Xo Armor, Coma-Taj

Ort: Chillex, Kirchstraße 18, Bad Hönningen

Datum: 03.03.2023

Genre: Hardcore, Modern Hardcore, Beatdown, Nu Metalcore, Extrem Metal

Kosten: 18 Euro AK

Veranstalter: Chillex, Bands

Link: https://www.facebook.com/events

Am 03.03.2023 gibt es im Chillex in Bad Hönningen schwer was auf die Ohren. Die Hamburger Nu Metalcore Band Half Me gibt eine Releaseparty für das von ihr bei Arising Empire am 17.02.2023 veröffentlichte Debütalbum Soma. Die Fans dürfen sich auf eine düstere Show des Quintetts freuen.

Support erhalten die Hamburger nicht nur bei diesem Gig von den Essenern The Narrator. Nachdem sich die fünf Jungs 2017 als Band formierten, machten sie sich in der lokalen Hardcore Szene sofort einen Namen, indem sie Shows in und um ihre Heimatstadt Essen spielten.

Damit es an diesem Abend richtig heiß und voll wird, sind noch zwei Bands aus der Koblenzer Gegend vertreten.

Xo Armor, die Jungs aus Koblenz, servieren den Fans feinsten Post Metalcore seit September 2021. Vorher machten sie dies bereits seit 2018 unter dem Bandnamen Coda. Bei Coda und Xo-Armor handelt es sich also um die gleiche Band. Wir von Time For Metal durften die Band im März 2022 beim Shout Loud Vol 13 im Big House Neuwied live erleben.

Nicht mehr wegzudenken und ständig präsent sind Coma-Taj, die Extreme Band aus dem Raum Neuwied/Koblenz, entstanden 2018 aus der Asche der Bands Quantum und Morra. Irgendwo zwischen Hardcore/Metalcore, Beatdown und auch mit Fragmenten von Sludge angesiedelt, ist die Band in der Region eine Institution. Unerbittliche Songs mit unnachgiebiger Härte erwarten die Fans. Ihre Videos Antitheist, Charles Manson oder Infinite Void sind bei YouTube zu finden.

Hier kommt ihr direkt zur Veranstaltungsseite mit Link zu den Tickets im VVK.