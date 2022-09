Voa Sailors: Visions Of Atlantis offizieller Fanclub gegründet

Die Band Visions Of Atlantis bekommt ihren ersten, offiziellen Fanclub! Unter dem Namen Visions Of Atlantis Sailors ist die Seite bereits seit fast 4 Jahren in den Sozialen Netzwerken zu finden. Gegründet wurde sie durch die zwei Fans Melanie und Julia im November 2018.

Die zwei Freundinnen aus Deutschland wollten damit ihre Lieblingsband unterstützen und eigene Fotos teilen, die sie bei ihren Konzertbesuchen machten. Schnell kamen immer mehr Fans dazu, die sich an den Fotos der beiden erfreuten. Auch die Band selbst unterstütze die Zwei von Anbeginn. Durch die unzähligen Konzertbesuche baute sich schnell ein persönlicher Kontakt zur

VoA-Community und den Bandmitgliedern auf. Letztendlich kam sowohl auf Seiten der Band, als auch der beiden Fanpagebetreiber die Idee auf, den offiziellen Fanclub zu gründen und so eine Verbindung zwischen Fans und Band zu schaffen.

Am 29. August 2022 war es nun so weit und der Fanclub wurde offiziell bekannt gegeben. Die große Ankündigung fand unter den Fans viel Zuspruch und Anerkennung. Der Fanclub steht bei Fragen rund um Visions Of Atlantis zur Seite, hilft beim Verwirklichen von Fanprojekten und möchte Fans aus aller Welt mit einander vernetzen. Es können außerdem spannende Quizze und Challenges, sowie das ein oder andere kleine Gewinnspiel erwartet werden. Wer ein Teil der Flotte werden möchte, ist seitens der Gründungsmitglieder herzlich eingeladen den offiziellen Seiten zu folgen:

Die Facebookgruppe Visions Of Atlantis Sailors Official (hier) ist das Herzstück des Fanclubs. In dieser können Fans aus aller Welt sich über Visions Of Atlantis austauschen, über die Band diskutieren und ihre liebsten Erinnerungen teilen

Ergänzend dazu kann der Fanclub ebenfalls auf Instgram (hier), YouTube (hier) und unter der eigenen Webseite https://www.voasailors.com erreicht werden.

Der Time For Metal e.V. unterstützt solche Faninitiativen immer wieder gerne mit der eigenen Reichweite.