Volbeat: veröffentlichen neuen Song „Becoming“

Die dänische Multiplatin-Band Volbeat veröffentlicht heute ihren neuen Song Becoming, die neuste Auskopplung aus ihrem kommenden achten Studioalbum Servant Of The Mind, das am 3. Dezember via Universal Music erscheinen wird.

Becoming kann man hier hören und das Lyric Video hier sehen.

Becoming ist der vierte Song, der vom neuen Studioalbum Servant Of The Mind veröffentlicht wird. Letzten Monat veröffentlichte die Band den Wutanfall Shotgun Blues, dem die Doppelgranaten der beiden im Sommer veröffentlichten Tracks vorausgingen : Wait A Minute My Girl und Dagen Før (feat. Stine Bramsen), von denen ersterer die neunte Nummer-eins-Single der Band in den Billboard Mainstream Rock Charts wurde.

Mehr zu Servant Of The Mind: