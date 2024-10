Alice Cooper am 09.10.2024 in der Max-Schmeling-Halle Berlin

Eventname: Too Close For Comfort Tour 2024

Headliner: Alice Cooper

Vorband: Doro

Ort: Max-Schmeling-Halle Berlin

Datum: 09.10.2024

Genre: Hard Rock

Link: https://www.alicecooper.com

Wenn der Altmeister des Schock-Rocks auf Tour ist, begibt man sich natürlich zu der einen oder anderen Pilgerstätte, um diesem zu huldigen. Alice Cooper macht Halt für ein paar Termine in Deutschland, und heute steht Berlin auf dem Programm. Als Special Guest und gebührende Einheizerin hat er sich die Metalqueen Doro an Land gezogen. Das kann man schon mal machen. Haben wir uns auch gedacht und sind am frühen Abend auf dem Weg in die Max-Schmeling-Halle. Schon 2019 fand hier die letzte Cooper-Show statt und so ist uns der Ablauf bekannt. Wir kommen rechtzeitig an und warten auf Doro.

Als diese pünktlich auf die Bühne tritt, beginnt der im besten Sinne Horror-Rock-Abend. Die Halle ist nicht ganz gefüllt, die Stimmung ist aber dennoch gut und ausgelassen. Doro stimmt gebührend und in bekannter Manier das Publikum ein und sorgt für einen guten Auftakt. Mit neun Songs ist die Setlist natürlich nicht allzu lang, als Support aber völlig ausreichend. Der Hit All We Are bildet den Abschluss und lässt die Menge jubelnd mitsingen.

Um 20:45 Uhr ist es dann endlich so weit und die Cooper Horror Show begrüßt mit Lock Me Up und Welcome To The Show seine Besucher. Zunächst ohne große Showeinlage, eher wie ein normales Rockkonzert. Doch wer schon einmal bei einem Alice Cooper Konzert war, weiß, dass sich der Herr damit nicht zufriedengibt. Im Laufe der Show ergänzen allerhand Horrorelemente den Auftritt. So wird Alice Cooper wie jeden Abend mindestens einmal geköpft, in eine Zwangsjacke gesteckt und humpelt mit Krücken über die Bühne. Den Fans wird einiges geboten und die Show enttäuscht nicht. Besonders freuen wir uns, dass es diesmal Hey Stoopid auf die Setliste geschafft hat. Den Song hört man nicht so oft live. Auch satirische Elemente kann sich der Altmeister nicht verkneifen, so sehen wir auch eine Szene, die den amerikanischen Wahlkampf parodiert. Die Setliste umfasst stolze 22 Songs. Diese beinhaltet einen bunten Blumenstrauß aus allen großen Hits. Ob nun I’m 18, Feed My Frankenstein, Poison oder Welcome To My Nightmare. Jeder kommt auf seine Kosten. Als Zugabe kramt Alice Cooper noch einmal tief in der Hitkiste und zieht School’s Out aus dem Hut, das wie gewohnt bei seinen Shows in einer kurzen Frequenz zu Another Brick In The Wall übergeht. Traditionen müssen sein. Mit einem Dankeschön wünscht er allen Anwesenden, dass alle unsere Träume entsetzlich sein mögen. Passender zur Horrorshow des heutigen Abends kann der Tourhalt in Berlin nicht enden. Wir gehen beseelt nach Hause und haben hoffentlich den einen oder anderen entsetzlichen Albtraum.