All For Metal: laden Fans mit neuem Musikvideo in den ‚Temple Of Silence‘ ein

Ihr zweites Studioalbum, Gods Of Metal (Year Of The Dragon), das seit dem 23. August 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erhältlich ist, hat All For Metal in zuvor unbekannte Sphären katapultiert: Mit enormer Schaffenskraft und neuen Hits, die ihre Fans direkt mit offenen Armen empfingen, begaben sie sich einmal mehr auf eine ausgedehnte Europatour und konnten gleich in mehreren Ländern auch charttechnisch für Furore sorgen, was der Band u.a. ihre erste Top-15-Platzierung in Deutschland einbrachte.

Für all die Unterstützung bedanken wollen All For Metal sich heute im Gegenzug mit einem brandneuen Video zu ihrem aktuellen Track Temple Of Silence.

Gitarristin Jasmin „Jassy“ Pabst, die den Clip produziert hat, kommentiert: „Wir blicken auf ein absolut krasses Jahr zurück: Ein Jahr zusammen als Band auf der Bühne, zwei sagenhafte Europatouren und zahlreiche wunderschöne Festivals durften wir schon gemeinsam erleben – und immer wieder haben wir in eure strahlenden Gesichter blicken können! Dieses Video ist eine Hommage an EUCH, unsere Fans. ‚In the temple of silence, let the fire grow.‘ Lasst uns in diesem Sinne zusammen für den Metal und für wundervolle Momente brennen. It’s ALL FOR METAL and METAL FOR ALL!“

Tetzel kommentiert: „Das Jahr ist noch nicht ganz vorbei und es war für uns schon jetzt wieder unfassbar erlebnisreich. Dank der Fans, dank EUCH, konnten wir wieder viele, viele erfolgreiche Konzerte spielen, woran wir uns mit diesem Video gemeinsam erinnern wollen. Einerseits blicken wir zurück, andererseits liegt aber auch ein weiteres glorreiches Jahr voller ALL FOR METAL und METAL FOR ALL vor uns!“

Temple Of Silence steigert obendrein die Vorfreude auf ihre nächste Tour, die All For Metal gemeinsam mit ihren Labelkollegen Orden Ogan im Frühjahr 2025 durch Europa führen wird.

Hinsichtlich ihrem nächsten Liveabenteuer ergänzt Tetzel: „Endlich ist es so weit und ich kann mit meinem großen Bruder zusammen auf Tour gehen. Wir freuen uns ganz besonders, Orden Ogan zu supporten und auch die Senkrechtstarter Angux McSix mit dabei zu haben. Euch erwartet also nichts Geringeres als eines der wahrscheinlich stärksten deutschen Power-Metal-Tourpakete. Wer da nicht vorbeikommt, ist selber schuld, denn das wird eine Tour für die Geschichtsbücher!“

Jassy verspricht: „Das wird ein Fest! Dark-Power-Metal von unseren Freunden Orden Ogan trifft auf Fantasy-Metal von Angux McSix und unsere Wenigkeit! Wir freuen uns schon riesig auf die Tour – und natürlich auf die rachesuchenden Revolverhelden und laserschießenden Dinosaurier!“

All For Metal live:

14.12.2024 DE Neumünster – Walhalla

28. – 29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival

The Tour Of Fear

w/ Orden Ogan, Angux McSix

31.01.2025 DE München – Backstage (Werk)

01.02.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

07.02.2025 DE Frankfurt – Batschkapp

08.02.2025 DE Herford – KulturWerk

14.02.2025 DE Geiselwind – MusicHall

15.02.2025 DE Leipzig – Hellraiser

21.02.2025 DE Hamburg – Markthalle

22.02.2025 DE Oberhausen – Turbinenhalle

06. – 08.06.2025 CZ Pilsen – Metalfest Open Air

07.08.2025 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

All For Metal sind:

Tetzel – Gesang

Antonio Calanna – Gesang

Jasmin Pabst – Gitarre

Ursula Zanichelli – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

Christina Schulz – Showgirl

Luisa Lohöfer – Showgirl

