Cryptopsy: kündigen Wiederveröffentlichung von „The Book Of Suffering“ an

Obwohl Cryptopsy bereits ihr drittes Jahrzehnt hinter sich haben, klingt Blasphemie immer noch frisch. Immerhin hat die abscheulichste Band in der schmutzigen Geschichte des Death Metal für ihr jüngstes Album einen begehrten Juno Award gewonnen. Viele Underground-Metaller führen die Wiederauferstehung der brutalen Kanadier jedoch auf die beiden EPs zurück, die sie Mitte der 2010er Jahre veröffentlichten.

„This is without a doubt the best material the band has released in the new century (and that includes a record with revered original vocalist Lord Worm„), schrieb Decibel über The Book Of Suffering, als der erste Teil 2015 erschien.

Jetzt wird The Book Of Suffering zum allerersten Mal auf einer kombinierten Vinyl erhältlich sein. Season Of Mist veröffentlicht sowohl Tome I als auch Tome II am 13. Dezember 2024 neu.

The Book of Suffering: Tome I – Tracklist:

1. Detritus (The One They Kept)

2. The Knife, The Head And What Remains

3. Halothane Glow

4. Framed By Blood

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

The Book of Suffering: Tome II – Tracklist:

1. The Wretched Living

2. Sire Of Sin

3. Fear His Displeasure

4. The Laws Of The Flesh

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Verfügbare Formate:

– The Book Of Suffering Tome I – Digitaler Download, CD Jewel Case + 12“ Vinyl (Schwarz)

– The Book Of Suffering Tome II – Digitaler Download, CD Jewel Case + 12“ Vinyl (Schwarz)

– The Book Of Suffering Tome I+II – 12“ Vinyl (Schwarz, Translucent Green, Türkis)

Vorbestellung: https://shop.season-of-mist.com/list/cryptopsy-the-book-of-suffering

Stream:

– https://cryptopsy.fanlink.tv/TheBookOfSufferingTome1

– https://cryptopsy.fanlink.tv/TheBookOfSufferingTome2

The Book Of Suffering war immer als Begleitbuch gedacht. In Band I von Cryptopsy ging es um die Phobophilen unter uns, die uns Leid zufügen (einschließlich einer verdrehten, aber wahren Geschichte von einer Greyhound-Busfahrt, die schrecklich schiefging). In Tome II wird die Perspektive auf diejenigen verlagert, die ihren Peinigern entkommen sind. „Sire of Sin“ – eine mitreißende Flucht vor einer berüchtigten religiösen Sekte – wurde schnell zu einem festen Bestandteil der sich ständig ändernden Setlist der Band.

„We are very pleased to announce that Season Of Mist is reissuing The Book Of Suffering„, sagt Sänger Matt McGachy. „We dropped Tome I and Tome II independently back in the day. Since then, so many people have come up to us on tour asking how they can get their hands on these two EPs. Now, for the very first time, they can get both on one combined vinyl“.

Cryptopsy kündigen noch einen dritten und letzten Teil von The Book Of Suffering an, aber die neuen Versionen von Tome I und Tome II sind alle Teil einer größeren Wiederveröffentlichungskampagne, die Season Of Mist bis ins Jahr 2025 fortsetzen wird. Und während die Band derzeit mit Carnifex auf Nordamerika-Tournee ist, arbeitet sie bereits fleißig an ihrem nächsten neuen Album.

Mehr Infos zu Cryptopsy findet ihr hier:

Cryptopsy Besetzung:

Flo Mounier – Schlagzeug

Matt McGachy – Gesang

Christian Donaldson – Gitarre

Oli Pinard – Bass

Cryptopsy online:

https://www.facebook.com/cryptopsyofficial/

https://www.instagram.com/cryptopsyofficial/