BRDigung – Wieder Hässlich

Artist: BRDigung

Herkunft: Kempen, Deutschland

Album: Wieder Hässlich

Spiellänge: 51:59 Minuten

Genre: Punkrock, Metal, Deutschrock

Release: 03.03.2023

Label: Drakkar Entertaiment

Link: https://www.brdigung.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Julian Cistecky

Gitarre – Jonas Straeten

Bassgitarre – Alexander Steves

Schlagzeug – Sven Hinsken

Tracklist:

0815 Band Wieder Hässlich Fick Deine Playlist So High Tune In MF Punkrock Genozid Brennt Den Club Ab Unsichtbar Kippen Holen Fick Die Welt Ich Komm Wieder Niemals Aufgewacht Spiegellabyrinth Ich Bin Bereit Stress Mit Uns

BRDigung wurden im Jahr 2006 in Köln gegründet. Seitdem hat die Truppe sieben Alben veröffentlicht und legt nun mit Wieder Hässlich nach. Die Band besteht aus vier Mitgliedern, die gemeinsam keinen Stein auf dem anderen lassen. Der Ritt geht durch den kompromisslosen Bastard aus Punkrock, Metal und Deutschrock. Sie sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und provozieren ohne Unterlass. Das, was BRDigung hinausposaunen, traut sich aktuell sonst kaum eine Band in dieser Deutlichkeit. Bereits der Titel Wieder Hässlich schielt auf die Thematik, dass die Jungs ganz sicher kein Blatt vor den Mund nehmen und dabei sich nicht nur die Zunge verbrennen, sondern allen Menschen absolut hässlich gegenübertreten.

Ihr kommender Silberling erscheint am 03.03.2023 unter dem Label Drakkar Entertainment und kommt nicht nur auf 15 Songs, sondern auch noch auf über 50 Spielminuten. Kurze Nummern sollen Highlights bilden und die Anhänger direkt an die Hand nehmen. Brennt Den Club Ab und Unsichtbar, die unscheinbarsten, fast schon humanen Kompositionen, lockern die Scheibe auf. Gleich auf Krawall gebürstet, lassen BRDigung mit 0815 Band, Wieder Hässlich und Fick Deine Playlist die Muskeln spielen. Frech, beleidigend ist kaum noch ein Halten. Punkrock Genozid beschuldigt die gesamte Punk- und Punkrock Szene, dass keiner mehr aus seinem bequemen Modus mehr herauskommt und alle anderen Acts vor kritischen Themen kuschen. Luschen, Feiglinge und nur BRDigung haben Eier? Das lassen wir mal unkommentiert im Raum stehen und kann jeder Fan dieser Musik selber beurteilen. Was bleibt, sind die aktuellen politischen Entwicklungen in ihren Werken und eine klare Positionierung gegen Rassismus, Faschismus und Unterdrückung. Dabei agieren sie so überzogen, dass man ins Grübeln kommt. Gewähren sie jetzt dem Fun-Faktor Einzug oder ist alles blanker Ernst? Beides würde die ganze Position irgendwie ins Schwimmen bringen. Egal!

Die Nummern sind geprägt von der typischen Härte und Aggressivität, die BRDigung auszeichnen, aber auch von melodischen Elementen und emotionalen Texten und gehen ordentlich vorwärts. Entweder mag man die Attitüde oder einem geht der ganz Fingerzeig auf die schlimmen Dinge im Leben tierisch auf die Nerven. Die Protagonisten selbst bezeichnen das neue Material als „einen Schrei nach Solidarität und Menschlichkeit in einer Zeit, in der diese Werte immer mehr unter Druck geraten“. Mit Wieder Hässlich beweisen Sänger Julian Cistecky und Co. erneut, dass sie zu den wichtigsten Stimmen der deutschen Deutschrock-Szene gehören und sich nicht scheuen, politisch Stellung zu beziehen und dabei in Punk Lager vordringen.