Bridge Of Souls: erforschen die kosmische Einsamkeit und veröffentlichen das Lyric-Video zu „The Greatest Silence“ vom neuen Album „Iris“

Das französische Modern Metalcore-Quintett Bridge Of Souls hat ihre neue Single The Greatest Silence mit Maxime Keller (Dvne, Déluge, No Season, Tess, I ii I, Boars, ex-Smash Hit Combo) von der kommenden LP Iris veröffentlicht, die am 30. September erscheinen wird.

Das neuste Werk der Band, The Greatest Silence, hat auf den ersten Blick damit zu tun, die Welt hinter sich zu lassen. Auf einer eher philosophischen Ebene erforscht die Band jedoch die jenseitige Ebene der Einsamkeit und des Schmerzes, die die Menschheit empfinden würde, nachdem sie unseren Planeten zerstört und verlassen hat. Bridge Of Souls verbinden Gefühle von kosmischem Schmerz mit metalähnlichem Riffing und Songwriting und fügen allem anderen eindringliche, ätherische und melancholische Vocals hinzu.

The Greatest Silence ist nur ein Vorgeschmack auf das, was Bridge Of Souls mit ihrem kommenden Album Iris zu bieten haben. Die Fertigstellung der neuen Arbeit dauerte anderthalb Jahre, was die Band dazu veranlasste, beim Songwriting weiterzugehen, um die Grundlagen zu schaffen, die sie mit der vorherigen EP Overcome gelegt hatten. Mit neun Tracks für eine Gesamtdauer von etwas mehr als einer halben Stunde enthält Iris im Vergleich zum Vorgängerwerk mehr technische Gitarrenparts, mehr Schlagzeug und allgemein einen anderen Sound. Iris enthält also alle notwendigen Zutaten eines echten modernen Metal-Albums.

Bridge Of Souls stammen aus Nancy, Frankreich und teilten sich die Bühne mit Los Disidents Del Sucio Motel, Dudes Of Groove Society und Pvlsar. Um einen reichen und abwechslungsreichen Sound zu kreieren, verwendet die Band scharfe Gitarren, kraftvolle Schlagzeug- und Bass, einen reizvollen Keyboardteppich sowie die Vielfalt und Qualität der Sänger, um die perfekte Mischung aus modernem Metal zu schaffen.

Iris wurde von Maxime Keller aufgenommen, gemischt und gemastert von Anthony Chognard bei CHS Prod. Das Artwork ist das Werk von Le Jardin d’Enola – Loane Chulevitch.

Vorbestellung hier: https://bridgeofsouls.bandcamp.com/album/iris

Iris Tracklist:

1. Iris

2. Great Escape

3. Jail

4. The Greatest Silence (feat. Maxime Keller)

5. Ante Finem

6. Sanctuary

7. Perfect Storm

8. Half Alive

9. Legacy (feat. Caroline Mangeon)

Bridge Of Souls sind:

Jeremy – Gesang

Sebastien – Gitarre

Thomas – Gitarre

John – Bass

Lucas – Schlagzeug

