Broilers: Die Broilers Social Club-Tour wegen Krankheit des Sängers abgesagt

Die Broilers müssen ihre für diesen Sommer geplante, coronakonforme Mini-Tournee wegen einer Erkrankung ihres Sängers Sammy Amara absagen. Die Band veröffentlichte dazu das folgende Statement:

„Es tut uns sehr leid und fällt uns verdammt schwer, aber wir müssen die komplette Broilers Social Club-Tour für den kommenden August absagen. Bei Sammy wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, die es leider unmöglich macht, für die Konzerte zu proben, geschweige denn, sie zu spielen.

Sammy ist wieder zuhause und wird in den nächsten Wochen diverse Gänge runterschalten müssen. So wird das Ganze ohne Komplikationen und Folgen ausheilen, damit er bald wieder mit der Bande grinsend breitbeinig auf der Bühne stehen kann.

Die Broilers Social Club-Termine fallen leider ersatzlos aus und werden nicht nachgeholt.

Wir sind unendlich traurig darüber, gerne hätten wir mit Euch diesen Sommer zusammen gefeiert – vor allem nach dieser langen Konzertpause. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus: die Gesundheit ist das Wichtigste – auch im Hinblick auf all das, was wir noch gemeinsam mit Euch vorhaben.

Passt bitte auf Euch und Eure Lieben auf!

Alles Wird Wieder Ok!“

Die Erstattung der Eintrittspreise beginnt aus technischen Gründen am Mittwoch, den 21.07.2021.

Alle Ticketkäufer, die ihr Ticket auf www.eventim.de oder www.reservix.de erworben haben, werden automatisch benachrichtigt.

Alle anderen bitten wir, sich bzgl. der Erstattung an ihre Vorverkaufsstelle zu wenden.

Die folgenden Konzerte sind von der Absage im August betroffen:

Broilers Social Club 2021

Live – Akustik – Open Air

03.08.2021 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof – ABGESAGT

– ABGESAGT 04.08.2021 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof – ABGESAGT

– ABGESAGT 06.08.2021 Düsseldorf, Galopprennbahn – ABGESAGT

– ABGESAGT 07.08.2021 Düsseldorf, Galopprennbahn – ABGESAGT

– ABGESAGT 08.08.2021 Düsseldorf, Galopprennbahn – ABGESAGT

– ABGESAGT 13.08.2021 Berlin, Trabrennbahn Mariendorf – ABGESAGT

– ABGESAGT 14.08.2021 Berlin, Trabrennbahn Mariendorf – ABGESAGT

– ABGESAGT 15.08.2021 Berlin, Trabrennbahn Mariendorf – ABGESAGT

– ABGESAGT 19.08.2021 Münster, Parkwiese Am Allwetterzoo – ABGESAGT

– ABGESAGT 20.08.2021 Münster, Parkwiese Am Allwetterzoo – ABGESAGT

– ABGESAGT 23.08.2021 Losheim, Strandbad – ABGESAGT

– ABGESAGT 24.08.2021 Losheim, Strandbad – ABGESAGT

– ABGESAGT 27.08.2021 Hamburg, Uferpark Wilhelmsburg – ABGESAGT

– ABGESAGT 28.08.2021 Hamburg, Uferpark Wilhelmsburg – ABGESAGT

– ABGESAGT 29.08.2021 Leipzig, Conne Island – ABGESAGT

Die Broilers Open Airs im Sommer 2022 sind von der Absage nicht betroffen.

Die beliebten Hardtickets für die Open Airs 2022 gibt es weiterhin exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es exklusiv unter www.eventim.de. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com erhältlich.

Broilers Open Airs 2022

Alles Wird Wieder OK!