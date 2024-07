Chelsea Wolfe: neue EP „Undone“ am 30.08.2024 via Lome Vista

Chelsea Wolfe, deren letztes Album She Reaches Out To She Reaches Out To She „Gothic-Sounds und Themen über die Grenzen des Genres hinaus ausdehnt“ (New Yorker), kündigt die Undone EP an, die am 30. August über Loma Vista erscheint und Remixe von †††(Crosses), Full Of Hell, Justin K Broadrick (Godflesh, Napalm Death), Boy Harsher und anderen enthält.

Letzten Monat präsentierte Wolfe Boy Harsher’s Remix von House Of Self-Undoing, „die subtile Traurigkeit, die in Wolfe’s Stimme enthalten ist und verleiht dem Ganzen ein Gefühl von stimmungsvoller Trägheit und Nebel.“ (Fader). Und heute stellt Wolfe Tunnel Lights (††† Remix) vor. Mit den Vocals von Chino Moreno (††† / Deftones) verwandelt Tunnel Lights (††† Remix) die „dramatische, scheppernde Trip-Hop-Melodie“ (Revolver) in ein eindringliches Duett, wobei die Industrial-Beats von Shaun Lopez dem Track eine neue Intensität verleihen.

„She Reaches Out war das perfekte Album für offizielle Remixe, da es sich so stark um Transformation dreht“, sagt Wolfe. „Ich habe einige Künstler eingeladen, die ich sehr schätze, um das Klanguniversum zu erweitern, das wir mit Dave Sitek erschaffen haben, und es war ein Vergnügen und eine Freude zu hören, wie jeder Song transformiert zurückkam!“

„Wir kennen Chelsea, seit wir beide in Sacramento leben. Als wir gebeten wurden, diesen Remix zu machen, schien es der perfekte Zeitpunkt zu sein, um zusammenzuarbeiten. Wir haben das Gefühl, dass unsere Sounds sehr gut zusammen passen“, fügt ††† hinzu.