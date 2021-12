Crowbar: kündigen ihr neues Album „Zero And Below“ für den 04.03.22 an

Die Sludge-Metal-Pioniere Crowbar aus New Orleans, Louisiana, werden ihr lang erwartetes neues Album Zero And Below am 4. März 2022 über MNRK Heavy veröffentlichen! Zur Feier des Tages freut sich die Band, das Artwork, das Tracklisting und die erste Single/Video Chemical Godz zu veröffentlichen.

Crowbar-Songs sind ungeschminkte emotionale Ergüsse, die neben ihrer seelischen Verwundbarkeit eine knallharte Entschlossenheit aufweisen und zuverlässig mit erdrückender Härte vorgetragen werden. Zero And Below, das den dichten Katalog der Band nach genau einem Dutzend Studioalben zementiert, ist das unverzeihlichste, düsterste Crowbar-Album seit ihrem 1998er Meilenstein Odd Fellows Rest.

Produziert, gemischt und gemastert von Duane Simoneaux bei OCD Recording And Production in Metairie, Louisiana, ist Zero And Below ein ehrfürchtiges Old-School-Album, das durch eine klangvolle Melodik ausgeglichen wird, die verblüffend ausgereift ist. Songs wie Chemical Godz, Bleeding From Every Hole und It’s Always Worth The Gain zeigen, was Crowbar besser als jede andere Band kann: kraftvolle, stimmungsvolle und erdrückend schwere Musik. Crowbar, die vor kurzem ihr 30-jähriges Bestehen feierten, werden von einer der beliebtesten Figuren des Heavy Metal angeführt, dem Riff-Overlord Kirk Windstein.

Windstein über die erste Single Chemical Godz: „Wir sind alle so aufgeregt, den Song und das Video zu Chemical Godz zu veröffentlichen! Es ist schon fast zwei Jahre her, dass das Album fertiggestellt wurde. Es war eine so traurige Zeit für so viele Menschen, die die Covid-19-Pandemie durchmachten, und wir hatten das Gefühl, dass es kein guter Zeitpunkt war, neues Material zu veröffentlichen. Macht euch bereit, denn es kommt heavy! Wir hoffen, dass ihr alle den Song und das Video genießt. Stay safe out there!“

Zero And Below wird auf CD, LP, Kassette und digital erhältlich sein. Vorbestellen könnt ihr das Album hier: https://crowbar-zeroandbelow.com

Zero And Below Tracklist:

1. The Fear That Binds You

2. Her Evil Is Sacred

3. Confess To Nothing

4. Chemical Godz

5. Denial Of The Truth

6. Bleeding From Every Hole

7. It’s Always Worth The Gain

8. Crush Negativity

9. Reanimating A Lie

10. Zero And Below

In dem Moment, in dem man sie hört, weiß man, dass es Crowbar sind. Gelobt von Pitchfork, VICE und Metal Hammer… Zweimal unsterblich gemacht von MTVs Beavis And Butt-Head… Die Gruppe wird von den Gebrochenen und Geknechteten verehrt – von denen, die ihre Dämonen mit rauchverhangenen Riffs der schwermütigen Verwüstung austreiben. Crowbar ist eine der Bands, die einen weitreichenden Einfluss auf mehrere Genres hat und „die Blaupausen des Sludge Metal mitgestaltet hat“ (Kerrang!).

Obedience Thru Suffering (1991) gab den Ton an, als die Band aus demselben fruchtbaren Boden in New Orleans hervorging, der für mehrere einflussreiche Bands verantwortlich war. Windsteins Jugendfreund Philip Anselmo produzierte Crowbar (1993). Mit den charakteristischen Hymnen All I Had (I Gave), Existence Is Punishment und I Have Failed war es der Soundtrack zu einer düsteren Depression mit scheinbar endlosen Tiefen.

Time Heals Nothing (1995) erschien im selben Jahr wie Nola, das erdrückende Debüt der Supergruppe mit Windstein, Anselmo, Pepper Keenan (Corrosion Of Conformity), Jimmy Bower (Eyehategod) und dem damaligen Crowbar-Bassisten Todd Strange. Bower spielte Schlagzeug auf den nächsten beiden Studioalben von Crowbar: Broken Glass (1996) und Odd Fellows Rest. Equilibrium (2000) erschien zwei Jahre später und wurde mit der Single I Feel The Burning Sun eröffnet. Sonic Excess In Its Purest Form wurde vom De Metal Magazine zum besten Metal-Album des Jahres 2001 gekürt. Mindestens zwei der Tracks des Albums, The Lasting Dose und To Build A Mountain, sind regelmäßig in der Setlist zu finden.

Down machten Down II: A Bustle In Your Hedgerow (2002), bevor Crowbar mit Lifesblood For The Downtrodden (2005) einen echten Killer landeten. Windstein veröffentlichte zwei gut aufgenommene Alben mit Jamey Jasta von Hatebreed unter dem Namen Kingdom Of Sorrow, bevor Crowbar mit Sever The Wicked Hand (2011) zurückkehrten, das genau sechs Jahre nach seinem Vorgänger erschien. „Das neunte Album der Band ist das Monster schlechthin und steht ohne Weiteres neben ihren besten Werken“, erklärte Kerrang! „Sever… rollt vierzig Jahre Metal und Hard Rock in einen großen Joint und raucht alles zusammen“, schrieb Alternative Press.

Sever The Wicked Hand stellte auch Gitarrist Matt Brunson und Schlagzeuger Tommy Buckley den Crowbar-Getreuen vor. Mit Symmetry In Black (2014) begann die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Duane Simoneaux. Der Rolling Stone kürte es zu einem der 20 besten Metal-Alben des Jahres 2014 und Pitchfork lobte die „klobigen Sludge-Riffs, Thrash-Breaks, bluesigen Leads und die Tatsache, dass Windstein seinen inneren Dämonen Raum zum Toben gibt… Ihr Status als Vorreiter des Genres wird durch die knackige Produktion von Symmetry deutlich.“

Im Jahr 2020 gab sich Crowbars Windstein mit seinem ersten Soloalbum Dream In Motion seiner sanfteren und AOR-affinen Seite hin. Der dunkle Herr des südlichen Riffs streckte seine kreativen Flügel mit neuer emotionaler Tiefe und klanglicher Textur aus, die das Karriere-Vermächtnis des Metal-Monolithen eher stärkte als trübte. Windstein nahm das Soloalbum in zwei Jahren zwischen Tourneen und Urlauben auf. Im Gegensatz dazu wurde das zwölfte Album von Crowbar auf traditionellere Weise aufgenommen, indem sich die Band (jetzt offiziell mit Bassist Shane Wesley) zusammensetzte, um die neuen Songs auszuarbeiten. Jeder von ihnen trug als Songwriter bei, bevor sie mit Simoneaux zurück ins Studio gingen, um die zehn erdrückenden Tracks von Zero And Below in die Geschichte einzuarbeiten.

Auf Zero And Below entfalten Crowbar erneut ihre magische Kraft. Wie der Metal Hammer einmal treffend feststellte, existieren Crowbar „in einem einzigen Genre“.

https://crowbar-zeroandbelow.com/

https://www.facebook.com/crowbarmusic