Enterprise Earth: veröffentlichen ihre neue Single „Legends Never Die“

Mit Legends Never Die geht die Band mit ihrem ausufernden, zukunftsweisenden Deathcore-Ansatz weiter in neue Richtungen. Der düstere und wütende Track wird den Hörer sofort in seinen Bann ziehen, denn er ist eine Hommage an den älteren Sound der Band und zeigt, was ihr vorheriges Album Luciferous so brutal gemacht hat.

Gitarrist Gabe Mangold: „Für die dritte Single wollten wir eine andere Facette von The Chosen zeigen, etwas, das den Leuten, die die Death-Metal-Vibes von Luciferous wirklich mochten, gefallen würde. Legends Never Die ist musikalisch heftig, aber textlich poetisch. Zusammen haben wir das Gefühl, dass wir mit diesem Song eine epische Stimmung geschaffen haben. Enjoy!“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: