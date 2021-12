Space Parasites: veröffentlichen „The Spellbound Witch“ am 21.01.2022

Am 21. Januar 2022 wird das neue Album der deutschen Heavy/Thrash Metal Band Space Parasites – The Spellbound Witch via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Die Witch Metal Band Space Parasites wurde Anfang 2017 in Berlin von Willi Will (drums), Diana „Gory Di“ (Bass) und Sebastian „Iron” Daschke gegründet. Im August 2017 wurde Nadine „Danger Diene“ für den Gesang rekrutiert.

Etwas länger befand man sich auf der Suche nach einem zweiten Gitarristen, der dem Sound einen letzten Schliff geben sollte.

Im September 2020 war es so weit. Matti stieß dazu und machte das Quintett komplett. Schnell war klar, wohin es gehen sollte. Der einstige Thrash-lastige Sound wich einer eigenen, knackigen, markanten Klangfarbe, die ihre Wurzeln eher im klassischem Heavy Metal hat. Im Juni 2018 standen die ersten Songs und Space Parasites nahmen die Demo EP A Date With Thrash Doctor in Eigenregie auf. Die ersten Gigs folgten.

Infiziert vom Mucke Virus, begann man neue Songs zu schreiben, mit dem Plan eine Platte zu veröffentlichen. Raw And Violent erblickte im September 2019 als DIY-Veröffentlichung das Licht der Musikwelt und hält, was es verspricht. Der Sound ist roh und brachial.

Durch die Covid 19 Pandemie nunmehr in den Proberaum verbannt, hatten Space Parasites Zeit, neue Songs zu schreiben, ihren wahren Stil zu finden, abwechslungsreicher, variabler.

Das neue Album The Spellbound Witch entstand. Die Hexe ist ein immer wiederkehrendes Thema und wird mit der neuen Platte nochmals vertieft. Die aktuelle Scheibe aufgenommen und produziert von Martin Buchwalter im Gernhart Studio. Mit diesen neuen, abwechslungsreichen und eindringlichen Melodien umwarb man Iron Shield Records, welche das Album nun Anfang 2022 releasen!

The Spellbound Witch Tracklist:

1. Intro

2. Crimson Eyes

3. Rot In Hell

4. Cross The Line

5. …And Again

6. Enter The Void

7. The Spear

8. He-M-An

9. The Spellbound Witch

10. Outro

Line-Up:

Nadine Woelk – Vocals

Sebastian Daschke – Guitars, Back Vocals

Matti Schneider – Guitars, Backing Vocals

Diana Arnold – Bass, Backing Vocals

Willi Willi – Drums, Backing Vocals

https://www.spaceparasites.de/

https://www.facebook.com/Spaceparasites/