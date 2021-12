The Oklahoma Kid: präsentieren neue Single „Pale Tongue“

The Oklahoma Kid – ein modernes Metal-Erlebnis. Bekannt für ihren ganz eigenen Genre-Mix, scheut sich das Avantgarde 5-Piece nicht, Grenzen und alte Konventionen zu brechen und zu überschreiten.

Die erste Single Pale Tongue nimmt euch mit auf eine verstörende Reise mit psychedelischen Visuals und schweren Rhythmen, tief beeinflusst von Industrial Musik der frühen Millennials und der neuen deutschen Härte. Daher traf sich die Band mit Pavel Trebukhin (Imminence, Landmvrks, Annisokay) in einem Bunker, um ein beeindruckendes visuelles Erlebnis für die erste Single, vom kommenden Material, zu schaffen.

Pale Tongue wurde aufgenommen und produziert von Jan Kerscher (Ghost City Recordings) – gemixt und gemastert von Lance Prenc (Alpha Wolf, Polaris, Dealer).

„Wir versuchen immer, verschiedene Einflüsse in unsere Musik einzubringen und haben deshalb nach einem Produzent außerhalb unseres Genres gesucht, um neuen Input zu bekommen. Als wir uns zum ersten Mal mit Jan trafen, wussten wir, dass er perfekt geeignet war, um unser neues Material aufzunehmen und zu produzieren.“ – Andreas Reinhard (Gitarre)

The Oklahoma Kid – The Good Fellas Tour 2022

Presented by: MoreCore, FUZE, Count Your Bruises

05.03.22 Berlin, Privatclub

06.03.22 Köln, MTC

17.03.22 Hamburg, headCrash

18.03.22 Rostock, Peter-Weiss-Haus

23.03.22 München, Backstage

24.03.22 Frankfurt, ELFER

25.03.22 Leipzig, Bandhaus

Tickets

The Oklahoma Kid stehen für mitreißenden Modern-Metal, der eine Brücke zwischen instrumentaler Finesse und energiegeladener Rhythmik schlägt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat sich die deutsche Band bestehend aus David J. Burtscher, Fred Stölzel, Robert Elfenbein, Tomm Brümmer und Andreas Reinhard kontinuierlich weiterentwickelt und mittlerweile fest in der nationalen Metalszene etabliert.

Es folgten Shows mit Szenegrößen wie Stick To Your Guns, Carnifex, Evergreen Terrace und Hatebreed, auf denen The Oklahoma Kid mit ihrer passionierten und explosiven Performance die Massen begeistern konnten.

Unermüdlich und fernab der Stagnation begann die Band 2017 mit der Produktion ihres Debütalbums. Solarray räumt mit Konventionen auf und gewährt dem Hörer vom ersten bis zum letzten Ton tiefe Einblicke in das facettenreiche Wesen von The Oklahoma Kid.

Die Stücke variieren spielend zwischen massiven Klangwänden und zerbrechlichen Melodien, Vintage und Moderne, abstrakten Konzepten und filigraner Ästhetik. Dabei spiegelt sich die Seele der Musik sich nicht nur im Instrumentalen sondern auch in den Lyrics wider: Neben der Hinterfragung der eigenen Sterblichkeit und der Suche nach einem Platz in dieser Welt werden auch Themen wie Verlustängste und körperliches Verlangen in den Texten verarbeitet. Jedem einzelnen Song auf Solarray hört man das Herzblut an, das die Band in das Album gesteckt hat, um ein einzigartigen Hörerlebnis zu schaffen.

Ob live oder auf Platte – The Oklahoma Kid sind schon längst kein Geheimtipp mehr und stellen sich der Herausforderung, die Szene mit ihrem unverkennbaren Sound aufzumischen.

The Oklahoma Kid sind:

Tomm Brümmer – Gesang

Fred Stölzel – Gitarre

Andreas Reinhard – Gitarre

Robert Elfenbein – Bass

David J. Burtscher – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/theoklahomakidofficial

https://www.instagram.com/theoklahomakidband