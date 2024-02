Danko Jones: präsentieren bisher unveröffentlichten „Electric Sounds“ Bonustrack „Waiting For You“

Nach ihrem von Fans und internationaler Musikpresse gefeierten, elften Erfolgsalbum Electric Sounds (erschienen im September 2023 bei AFM Records) haben die Kings of Rock’n’Roll, Danko Jones, einen neuen Track mit dem Titel Waiting For You online gestellt! Bei diesem bisher unveröffentlichten Song handelt es sich um einen Bonustrack der kommenden Danko Jones Electric Sounds Deluxe Version, die am 12. April 2024 digital erscheint und neben dem Album Waiting For You sowie einen zweiten Bonustrack, Haunting Me, enthält.

Am selben Tag erscheint ebenfalls eine limitierte 10“ Vinyl-Edition mit dem Titel 4×10, welche beide Bonustracks sowie zwei unveröffentlichte Livesongs beinhaltet!

Frontmann Danko kommentiert: „Wir haben uns dieses neue Liedchen Waiting For You ausgedacht, nur um den kolossalen Rock von Electric Sounds zu ergänzen. Betrachtet es als eine kleine Aufmerksamkeit von uns an euch!“

Waiting For You feiert heute Premiere & ist ab sofort auf allen digitalen Streaminganbietern hier verfügbar: https://danko-jones.bfan.link/waiting-for-you

Mit Electric Sounds stürmte das kanadische Trio internationale Album Charts ( in Schweden #12, Deutschland #18, Schweiz #24), mit aufeinander folgenden Top Radio-Platzierungen der Singles Good Time, Guess Who’s Back sowie Get High?, dominieren sie die deutschen Rock Radio Charts mit einem phänomenalen Platz #1. Auf ihrer anschließenden Album Release Tour durch Europa waren zahlreiche Shows wie Hamburg, Köln, Paris und viele weitere, restlos ausverkauft. Ende diesen Monats kommt die Band erneut auf Tour, alle Livetermine findet ihr hier. Aktuell sind Danko Jones für den Juno Award nominiert, das kanadische Pendant zum Grammy. Die Gewinner werden am 24. März gekürt!

Über das Album schrieb Blabbermouth: „Electric Sounds has attitude and guts“ und „it’s a brash, in-your-face collection of hard rock that’s somehow still fun and optimistic“, während der Metal Hammer Danko in Textzeilen wie ‚I came here to fuck shit up and have a good time‘ zustimmt, denn „Das hat man mit Electric Sounds definitiv!“ The Rock Pit empfiehlt: „if you’ve not already let them in, you need Danko Jones in your life!“ und auch das Classic Rock Magazin in Deutschland bestätigte: „Dieses Album klingt extrem tight und mitreißend.“

Electric Sounds vermittelt sofort den Sound und das Gefühl eines Klassikers. Wenn das Rad sich frei dreht und dich vorwärtstreibt, gibt es keinen Grund, die verdammte Sache neu zu erfinden: Stattdessen verfeinern Danko Jones hier einfach ihr Handwerk, und zwar immer auf voller Lautstärke. Vom Opener Guess Who’s Back, dem muskulösen New-Wave-Stolzieren auf Good Time oder der ultimativen Pothead Hymne Get High?, über höllische Wutausbrüche wie Eye For An Eye, What Goes Around bis hin zum Versprechen des Titeltracks „smash a thousand guitars tonight!“, dem kantigen Stiff Competition oder dem mörderischen Schlussstück Shake Your City ist Electric Sounds eine sichere Danko Jones Bank und doch vielfältige Angelegenheit.

Electric Sounds wurde von Eric Ratz produziert, auf dem Longplayer geben sich darüber hinaus hochkarätige Gäste wie Tyler Stewart (Barenaked Ladies), Damian Abraham (Fucked Up) oder Gitarrist Daniel Dekay der kanadischen Thrash Legenden Exciter die Ehre.

Mit der kommenden Deluxe-Version von Electric Sounds sowie 4×10 LP-Edition, präsentieren Danko Jones ihren Fans nun zwei weitere Highlights mit bisher unveröffentlichtem Bonusmaterial und demonstrieren damit ihre Fülle an Songwriting-Qualitäten, unbändiger Energie und Verlässlichkeit, immer für eine verdammt gute Zeit zu sorgen!

Pre-Save Electric Sounds Deluxe Version: https://danko-jones.bfan.link/electric-sounds-Deluxe

Pre-Order ltd. 4×10 Vinyl Edition: https://danko-jones.bfan.link/4×10

Electric Sounds Digital Deluxe Tracklist:

1. Guess Who’s Back

2. Good Time

3. Electric Sounds

4. Get High?

5. Stiff Competition

6. She’s My Baby

7. Eye for an Eye

8. I Like It

9. Let’s Make Out

10. What Goes Around

11. Shake Your City

12. Waiting for You (Bonustrack)

13. Haunting Me (Bonustrack)

4×10 Vinyl Tracklist:

1. Haunting Me

2. Lipstick City – Live in Bremen

3. My Little RNR – Live in Stockholm

4. Waiting for You

Danko Jones sind:

Danko Jones – Gesang/Gitarre

John Calabrese – Bass

Rich Knox – Drums

Danko Jones online:

https://www.dankojones.com

https://www.facebook.com/dankojones

https://www.instagram.com/danko_jones