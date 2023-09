Danko Jones: veröffentlichen neue „Get High?“ Single + Musikvideo aus kommendem Album „Electric Sounds“

Du willst rocken, willst eine gute Zeit haben, du willst high werden?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Ja“ lautet, dann sind die unangefochtenen Könige des Rock’n’Roll zurück, um für deine maximale Zufriedenheit zu sorgen! Nur noch eine Woche bis zur Veröffentlichung ihres neuen, 11. Studioalbums, und während ihre Singles Guess Who’s Back sowie aktuell Good Time die Deutschen Radio Rock Charts dominieren, haben Danko Jones heute ein Musikvideo zu ihrer neuen Single Get High?, feat. Damian Abraham von Fucked Up online gestellt!

Electric Sounds erscheint am 15. September über AFM Records, und verspricht schon jetzt den Sound und das Feeling eines Klassikers. Vorbestellungen sind HIER möglich! Über ihre neue Single verrät uns der charismatische Frontman Danko:

„Mit der Legalisierung von Marihuana war es unvermeidlich, ein Lied wie Get High? zu schreiben. Ich wusste nur nicht, dass es gerade unsere Band sein würde, die die Hymne für Kiffer auf der ganzen Welt schreiben würde. Selbst Damian Abraham von Fucked Up beantwortet meine Frage, Do You Wanna Get High?, mit einem „Ja!“.“

Seht das grandiose, neue Danko Jones Video zu Get High? ab sofort hier:

1996 in Toronto gegründet, haben Danko Jones im letzten Vierteljahrhundert so ziemlich alles gesehen und gerockt. Angetrieben vom DIY-Punkrock-Geist und inspiriert vom Guten, Großen und Grotesken des Rock ’n‘ Roll, haben sie sich kontinuierlich eine riesige internationale Fangemeinde aufgebaut und sind zu einer der am meisten gefeierten Live-Bands der Szene geworden. Egal ob Mainstream-Radio-Rock-Fan oder eingefleischter Metalhead, das Trio hat einen Stein in jedem Rockerherzen. Auf ihrem Weg an die Spitze des Rock Olymps hat die Band bislang zehn Studioalben veröffentlicht und dabei ein unvergleichliches Repertoire an Klassikern geschaffen. Vom 2002er Album Born A Lion über den verrückten Power-Pop Nachfolger We Sweat Blood (2003) bis hin zur Perfektion ihres 2010er Albums Below The Belt – Danko Jones haben es immer geschafft, den Sweet Spot des Rock zu treffen.

Ihr kommendes Album Electric Sounds wurde von Eric Ratz produziert, auf dem Longplayer geben sich darüber hinaus hochkarätige Gäste wie Tyler Stewart (Barenaked Ladies), Damian Abraham (Fucked Up) oder Gitarrist Daniel Dekay der kanadischen Thrash Legenden Exciter die Ehre.

Danko Jones live:

14.11.2023 FI Helsinki / Tavastia

16.11.2023 NL Zwolle / Hedon*

17.11.2023 LU Luxemburg / Den Altier*

18.11.2023 BE Leuwen / Het Depot*

19.11.2023 NL Amsterdam / Melkweg*

21.11.2023 DK Copenhagen / Pumpehuset*

22.11.2023 NO Oslo / Rockefeller*

23.11.2023 NO Gothenburg / Pustervik*

24.11.2023 SE Stockholm / Debaser*

25.11.2023 SE Malmö / KB*

27.11.2023 NL Arnhem / Luxor Live*

28.11.2023 DE Köln / Essig Fabrik*

29.11.2023 DE Berlin / Festsaal Kreuzberg*

30.11.2023 DE Hamburg / Grosse Freiheit 36*

01.12.2023 DE Aschaffenburg / Colosal*

02.12.2023 DE Leipzig / Täubchenthal*

03.12.2023 UK Trecco Bay Holiday Park, Porthcawl / Planet Rockstock

05.12.2023 DE Lindau / Club Vauduville*

06.12.2023 CH Zürich / Dynamo*

07.12.2023 IT Mailand / Legend Club*

08.12.2023 CH Rubigen / Mühle Hunziken*

09.12.2023 FR Paris / Backstage by the Mill*

10.12.2023 NL Bergen Op Zoom / Gebouw*

12.12.2023 UK Bristol / Thekla*

13.12.2023 UK Glasgow / King Tuts*

14.12.2023 UK Nottingham / Rescue Rooms*

15.12.2023 UK Manchester / Rebellion*

16.12.2023 UK London / Garage*

*Support: Radkey

Danko Jones sind:

Danko Jones – Gesang/Gitarre

John Calabrese – Bass

Rich Knox – Drums

Danko Jones online:

https://www.dankojones.com

https://www.facebook.com/dankojones

https://www.instagram.com/danko_jones