Der Niederländer Ron Coolen hat seinen neuen Song Shake Me To The Floor veröffentlicht. Shake Me To The Floor ist eine herzliche Hommage an den legendären Eddie Van Halen, eine ikonische Legende, die unzählige Rockmusiker inspiriert hat. Durch die Zusammenarbeit mit Keith St John haben beide Musiker ihre gemeinsame Faszination für Eddie Van Halen in jede Note einfließen lassen. Shake Me To The Floor ist eine Hommage an Eddies Einfluss und erinnert uns an sein unvergleichliches Talent und seinen unglaublichen Einfluss auf das Genre, das wir alle lieben. Hinzu kommen die Shredder-Fähigkeiten von Joey Concepcion und das macht diesen Track zu einem absoluten Headbanger. Das Lied hat eine sehr kraftvolle, energische, wilde und optimistische Stimmung und wird von handwerklicher Musikalität getragen! Der Song passt perfekt zu Playlists, die Hard Rock, Hair Metal und Classic Rock mit Van Halen, Mötley Crüe, Dokken und Whitesnake als Sound-a-like-Künstlern fördern!