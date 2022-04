Deine Cousine am 16.04.2022 in der Hamburger Fabrik

Nach zwei ausverkauften Hamburger Shows 2019 in den kleineren Clubs Knust und Logo, sollte heute die Show das größte Headlinerevent der Bandgeschichte werden. Eine Supportband gibt es nicht und die Fabrik füllt sich rasch, aber nicht rasch genug. Aufgrund der Kontrollen stehen um 20 Uhr noch viele Fans an, um Einlass zu bekommen. So verschiebt sich der Beginn eine halbe Stunde. Die Bühne ist mit einem schweren, schwarzen Stoff abgehängt. Die Spannung steigt, als sich Helfer an dem Stoff zu schaffen machen.

Der Vorhang fällt, die Band steht eingenebelt im Hintergrund und der Kopf der Truppe, Ina Bredehorn, kommt beim Eröffnungsintro als dritte Gitarristin auf die Bühne. Stillstand gibt es bei ihr kaum. Wie ein Derwisch fegt sie ständig über die Bühne, nutzt jeden Quadratmillimeter dabei aus. Ihre Band besteht mittlerweile aus vier weiteren Musikern. An der Leadgitarre erkenne ich Florian Fleischer, aber die anderen drei kann ich nicht herausbekommen. Spätestens beim zweiten Song singt das gesamte Publikum mit. Den Text ihrer „Hymne“ Kiez Oder Kinder kennt hier jeder. Überhaupt die Texte. Sie sind nicht nur Blabla sondern haben Tiefgang. Egal, ob es um Frauen wie bei Kiez Oder Kinder, um selbstbestimmtes Leben wie in Runaway Girl oder einfach nur Liebe wie bei Küss Mich geht. Natürlich bekommt auch ihre Wahlheimat Hamburg Statements (St. Pauli, Freund oder Feind) ab. Zwischen Party und Problemen wechseln sich die Texte munter ab. Dies bleibt auch auf ihrem neuen Album Ich Bleib Nicht Hier so, das im September erscheint. Einige Songs daraus durften wir heute zum ersten Male kennenlernen.

Ina Bredehorn weiß die Masse mit ihrer Show zu begeistern. Egal ob akustisch beim Song Sollbruchstelle, bei dem sie sich in der ersten Etage der Fabrik auf dem Klavier selbst begleitet oder beim Sprung vom Bühnenrand in die Menge. Die Fans tragen sie durch die famose, energiegeladene Show. Sie stellt sich auf das Absperrgitter und lässt sich von den Fans der ersten Reihe stützen, ein anderes Mal setzt sie sich auf das Gitter und singt mit den Fans gemeinsam. Distanz sieht anders aus. Trotzdem ist nach bereits einer Stunde der offizielle Teil vorbei. Drei weitere Zugaben, die die Gäste komplett mitsingen, beschließen einen tollen Konzertabend, auch wenn viele über die Kürze des Gigs meckern.

Dass ihr die Fans wichtig sind, zeigt sich auch nach dem Konzert. Nur wenige Minuten nach dem Gig steht sie dick eingepackt in einen Hoody am Merchstand und nimmt sich Zeit für jeden, der einen Wunsch hat. Fotos, Autogramme, Smaltalk, Umarmungen. Geduldig stellt sie sich den Fans, während sich die Band leider nicht mehr blicken lässt.

Im Sommer stehen einige Festivals auf dem Tourplan, ab September dann eine eigene Tour zum neuen Album. Auch wenn der Norden dort nicht vertreten ist, irgendwo möchte ich dieses Konzerterlebnis gerne noch einmal wiederholen.