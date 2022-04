Rock In Rautheim 2022 – Open Air – am 06.05. und 07.05.2022 in Braunschweig (Vorbericht)

Festivalname: Rock In Rautheim 2022 – Open Air

Bands: Rage, Brainstorm, Godsnake, Metzer58, Brothers Of Metal, Grailknights, Victorius, Mother Black Cat

Ort: Werkstatt Lebenshilfe, Heinz-Scheer-Straße 2-3, 38126 Braunschweig

Datum: 06.05. – 07.05.2022

Kosten: VVK: Fr. 14 Euro (ermäßigt 9 Euro), Sa. 19 Euro (ermäßigt 10 Euro) AK: Im Falle einer Abendkasse deutlich erhöhter Preis.

Genre: Hard Rock, Punk, Power Metal

Veranstalter: Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH

Link: https://www.rock-in-rautheim.de/

Nach zwei Jahren Abstinenz startet auch Rock In Rautheim wieder durch. Die Inklusion-Meets-Rock-Idee der Lebenshilfe Braunschweig begann bereits im Jahre 2002, doch zum Restart gibt es jetzt gleich zwei Neuheiten. Einerseits wird das Festival erstmals über zwei Tage gehen und zum anderen dürfen wir uns auf Open Air Action freuen. Acht international renommierte Acts ballern uns feinsten Rock und Metal auf die Ohren, außerdem wird es Lesungen von Till Burgwächter geben.

Die Braunschweiger Lokalmatadore Mother Black Cat werden am Freitag um 17 Uhr die Party ins Rollen bringen. Das Motto heißt dann Kick-Ass Female Fronted Alternative Hard Rock! Anschließend geht es mit Power Metal aus Leipzig weiter. Die fünf Jungs von Victorius um Frontmann David Baßin spielen auf ihrer aktuellen Tour mit Serenity bereits in neuen Bühnenoutfits und präsentieren uns in Rauthaim hoffentlich auch schon Songs von ihrem Album Dinosaur Warfare Pt.2 – The Great Ninja War, dass am 24.06.2022 erscheinen wird. Danach müssen die Superhelden der deutschen Metalszene den heiligen Gral vor Dr. Skull retten. Die Grailknights werden dafür ihre heimischen Gefilde von Grailham City verlassen, um das Unrecht auch in Rautheim zu vereiteln. Muscle Bound For Glory heißt ihr jüngst erschienenes Werk (hier geht’s zum Review), das sie mit ihrem Battle Choir feiern wollen. Den krönenden Abschluss des ersten Abends setzt die achtköpfige Formation aus Schweden. Brothers Of Metal konnten Anfang 2020 noch einige Konzerte zum Release ihres aktuellen Albums Emblas Saga geben (zum Review hier entlang), bevor der Lockdown dann die Branche in einen langen Winterschlaf zwang. Wir dürfen gespannt sein, ob Brothers Of Metal ihre neue Single The Other Son Of Odin bereits mit im Gepäck haben.

Auch am Samstag geht es wieder pünktlich um 17 Uhr los. Die Münsteraner Punkrock Combo Metzer58 startet das musikalische Vergnügen mit deutschsprachigen Songs, die zum Mitgrooven einladen. Die Hamburger Metalband Godsnake hat während der Pandemie, im November 2020, ihr Debütalbum Poison Thorn veröffentlicht (mehr Details gibt es hier) und finalisiert derzeit ihren zweiten Longplayer. Ende März haben Godsnake bekannt gegeben, dass Gitarrist Malt den Weg mit der Band nicht weiter bestreiten kann und folglich ein neuer Gitarrist gesucht wird. Auf ihre Formation in Rautheim dürfen wir also gespannt sein. Auch die süddeutschen Power Metaller von Brainstorm hatten eine Vakanz neu zu besetzen. Am Karfreitag wurde Andreas Armbruster als neuer Mann in der Tieftonfraktion vorgestellt. Er schließt die Lücke, die Toni Leva am Bass hinterlassen hat. Wie schon einige der vorherigen Bands, so haben auch Brainstorm und Rage neue Alben im Gepäck. Brainstorms neue Scheibe Wall Of Skulls (hier geht’s zum Review) durfte ich bereits beim Metal Hammer Paradise im November 2021 am Weissenhäuser Strand erleben und es war großartig.

Aber auch Peavy Wagner hat mit seinen Jungs von Rage im September letzten Jahres ein Meisterwerk abgeliefert. Auch zu Resurrection Day (zum Review hier entlang) durfte ich bereits ein Konzert erleben, bei dem der Saal des Hademarscher Hof auseinandergenommen wurde (hier geht es zum Konzertbericht). Um die Planungssicherheit zu verbessern, haben Brainstorm und Rage ihre Double Headliner Tour für Oktober/November 2022 geplant.

Wir dürfen in Rautheim also ein wahres Feuerwerk an Rock und Metal erwarten. Die Bands sind voller Elan und Energie. Sie wollen endlich wieder die Bühnen erstürmen und mit ihren Fans fette Partys feiern. Mit eurem Ticket für das Rock In Rautheim sichert ihr euch nicht nur den Zugang zu unvergesslichen Konzerten, sondern unterstützt obendrein den guten Zweck (hier geht’s zum Line-Up und Ticketshop). See YOU in Braunschweig!