Brothers Of Metal – Emblas Saga

Artist: Brothers Of Metal

Herkunft: Schweden

Album: Emblas Saga

Spiellänge: 55:22 Minuten

Genre: True Metal

Release: 10.01.2020

Label: AFM Records

Link: https://www.facebook.com/brothersofmetalofficial/

Bandmitglieder:

Gesang – Ylva Eriksson

Gesang – Joakim Lindbäck Eriksson

Gesang – Mats Nilsson

Gitarre – Dawid Grahn

Gitarre – Pähr Nilsson

Gitarre – Mikael Fehrm

Bassgitarre – Emil Wärmedal

Schlagzeug – Johan Johansson

Tracklist:

1. Brood Of The Trickster

2. Powersnake

3. Hel

4. Chain Breaker

5. Kaunaz Dagaz

6. Theft Of The Hammer

7. Weaver Of Fate

8. Njord

9. Emblas Saga

10. Brothers Unite

11. One

12. Ride Of The Valkyries

13. To The Skies And Beyond

Achtung: Die vor Kitsch triefenden, albernen Musikvideos von Brothers Of Metal sollte man sich eher nicht angucken. Ebenso nicht den grenzdebilen, kindischen Bandnamen. Zumindest, wenn man die Musik des achtköpfigen Gespanns ernst nehmen will. Und das sollte man! Denn wo andere, vom Stil her vergleichbare Bands wie Sabaton, Gloryhammer oder Powerwolf zu eindimensional, oberflächlich, zu poppig und platt sind oder kaum neue Ideen haben wie Manowar oder Hammerfall – da krachen nun Brothers Of Metal mit großer Klasse in die Bresche: Ihr zweites Studioalbum Emblas Saga ist gegenüber dem Debüt Prophecy Of Ragnaroek eine kaum möglich gehaltene Steigerung. Sehr gut möglich, dass es im Genre True Metal dieses Jahr nix Besseres mehr geben wird.

Auf Emblas Saga geht offenbar auf, was die Band bei ihrer Gründung wohl als musikalische Version hatte. Insbesondere auch, dass die Gruppe drei Sänger hat: Auf Emblas Saga ist die glockenklare und dennoch oft überaus kraftvolle Ylva Eriksson zumeist in den Vordergrund gemischt, was die Band mitnichten zu einer „Female-fronted-Band“ macht. Denn Joakim Lindbäck Eriksson und Mats Nilsson (die mal nach Chris Boltendahl, mal nach Lordi klingen) wechseln sich an ihrer Seite überlegt und passend mit ihr ab, sorgen so für einen Konterpart, unterstützen einander mit gedoppeltem Gesang oder sorgen mit parallel verlaufenden, aber leicht voneinander abweichenden Melodiebögen für Detailtiefe beim Gesang.

Hinzu kommt, dass diverse Einflüsse beziehungsweise Gesangsstile eingearbeitet wurden: Neben vielen recht klassischen, kraftvollen Power Metal Gesangspassagen (etwa beim straighten Headbanger Chainbreaker oder das mit knackigen Gitarrenriffs glänzende Hel) gibt’s immer wieder singulär eingestreute Bombast-Chöre (bei To The Skies And Beyond sogar kurz an Mönchsgesänge erinnernd), die das Ganze breitwandiger machen. Zudem sorgen einige Folk Elemente speziell durch Ylva Eriksson und singulär eingestreuten schwedischen Lyrics für eine gewisse Originalität und Gänsehautmomente (man höre dazu zum Beispiel die wunderbare Ballade Weaver Of Fate oder die zum dahinschmelzenden Anfänge von Kaunaz Dagaz oder des Titeltracks mit Herr Der Ringe Reminiszenz).

Hervorzuheben ist auch, dass es Abwechslung in den Songstrukturen gibt und eben nicht nur ein 08/15 Schema der Marke „Riff-Vers-Chorus-Riff-Vers-Chorus-Solo-und-noch-mal-Riff-Vers-Chorus“. Stattdessen wird versucht, das Saga-Motto des Albums zu unterfüttern, indem es immer wieder erzählerische Momente gibt: etwa durch hörspielmäßige Intros (Brood Of The Trickster oder kurz am Anfang von Njord). So hat der Hörer nicht nur wegen der Texte (Wikinger-Gedöns) das Gefühl, hier wird eine Geschichte erzählt. Klar, das haben schon andere Bands wie zum Beispiel Manowar gemacht, aber gut gemacht (und das ist es in diesem Fall) passt das einfach wunderbar zu einer True Metal Band. So gibt es Songs wie Theft Of The Hammer, das erzählerische Emblas Saga oder das sehr flotte Ride Of The Valkyries, die ohne echten Refrain auskommen und sich dennoch ins Hirn brennen. Brothers Of Metal haben auf ihrem Zweitling aber auch eine Ladung Mitgrölpassagen eingespielt: So etwa die hymnenhaften One und To The Skies And Beyond oder auch bei Njord, das stark an Sabaton erinnert (was aber die Ausnahme darstellt).

Jetzt ging es in diesem Review Zeile um Zeile fast nur um den Gesang, was schon einiges über die Klasse aussagt, sonst könnte man nicht so viel dazu schreiben. Vor allem nicht so viel Positives. Damit diese Kritik aber nicht völlig überbordet, nachfolgend nur noch kurz das Instrumentale und die Produktion: Der Sound ist glasklar, druckvoll und schafft es, dass man Kopfkino fahren kann. Immer wieder gibt es kleine Details zu entdecken, wodurch es auch bei Passagen, die nur gut sind, spannend bleibt.

Dazu braten die Gitarren von Dawid Grahn, Pähr Nilsson und Mikael Fehrm dass es eine wahre Freude ist. Und das auch durchaus mal richtig mächtig, donnernd und fast schon böse wie bei Hel. Also nicht nur fröhlich-flockig und hymnenhaft, sondern wie beim Gesang auch mit diversen Einflüssen versehen. Von folkigen, tänzelnden Melodien über davon eilenden Uptempo-Speedern bis hin zu Kopfkino-Harmonien: Die Jungs scheinen alles drauf zu haben. Dazu kommt ein variantenreiches Drumming Johan Johanssons, das zusammen mit dem Bassspiel von Emil Wärmedal es schwer macht, nicht wenigstens mit dem Kopf mitzuwippen.

