Against Evil: persönliche Neujahrsgrüße der indischen Heavy Metal Band an ihre deutschen Fans

Es waren einmal vier Musiker in Indien. Noble John (Schlagzeug), Shasank Venkat (Gitarre), Sravan Chakravarthi (Gitarre und Gesang) und Siri Sri (Bass und Gesang) fanden sich zusammen, um im Land der heiligen Kühe zusammen Heavy Metal zu spielen. Da sie in einem frommen Land wohnten, nannten sie ihre Band Against Evil …

So oder so ähnlich beginnt das Märchen von Against Evil, die auszogen, um den Metalhimmel zu erobern! Und das Märchen wurde wahr!

Ihr Label Doc Gator Records schaffte es, zusammen mit der Facebookgruppe Heavy Metal Fans, die sympathischen Jungs aus Visakhapatnam (Indien) zu einer außergewöhnlichen Tour nach Deutschland zu holen. Viele Fans der Band beteiligen sie sich am „Projekt Curry“, indem sie Privatsachen aus ihren Sammlungen (unter anderem Vinyl- oder CD-Raritäten) in Auktionen anboten. Leute, die nichts zum Versteigern hatten, sammelten und spendeten Geld oder organisierten Unterkünfte oder Konzerte für die vier Jungs, die von mir im Review für ihr Album auf Time For Metal den Beinamen Army Of The Four (in Anspielung auf einen Track auf dem Album All Hail The King) bekommen haben.

Ihre Tour im Sommer 2019 in Deutschland war ein ganz besonderes Ereignis für alle Beteiligten mit genialen Gigs in diversen Venues! Für die Band selbst dürfte unter anderem die Teilnahme am Turock Open Air in Essen einer der Höhepunkte gewesen sein. Aber da sind noch viele mehr!

Nun hat sich die Band etwas einfallen lassen, um sich bei ihren Unterstützern zu bedanken!

Pünktlich zum Neujahrsfest erreichten viele Postkarten ihre treuen Fans, in denen sich Against Evil für die Tour 2019 bedanken und den Fans ein Frohes Neues Jahr 2020 wünschen!

Wie heißt es in dem bekannten Song von Joshua Kadison: Picture Postcards From LA! Nein uns erreichten Picture Postcards From India!!!

Eine beispiellose Geste einer überaus sympathischen Heavy Metal Band, die wir gerne wieder in Deutschland sehen möchten! Vielen Dank an die großartige Army Of The Four!