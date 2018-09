Nach mehreren Shows in Finnland und der Aufnahme der Bonus-„Live“-DVD des jüngsten ENSIFERUM-Albums ‚Two Paths‚, das im September 2017 über Metal Blade Records erschien, stellt die Band ihr Bühnenprogramm „ENSIFERUM Acoustic“ erstmals europaweit vor.

Die Tour dauert vom 4. bis zum 22.12.2018. Neben bisher noch nie außerhalb Finnlands dargebotenen Stücken, wird es im Rahmen von „Ensiferum Acoustic“ auch akustische Versionen ausgesuchter Lieder aus dem Repertoire der Band zu hören geben.

Verpasst diese besonderen Konzerte also auf keinen Fall.

Hier ein Eindruck von ENSIFERUM Acoustic – Two Of Spades live in Helsinki:

https://youtube.com/watch?v=erpE4VRZaAc

Bassist Sami Hinkka bemerkt dazu: „Hi Leute! Wie einige von euch wissen, haben wir 2016 eine Reihe von Konzerten bei uns daheim gegeben und das letzte in Helsinki sogar für die Bonus-DVD von ‚Two Paths‘ aufgenommen.

Seit ein paar Jahren spielen wir mit dem Gedanken das Ensiferum-Akustik-Spektakel auch im Ausland aufzuführen, doch das hat sich zeitlich bisher nie ergeben. In diesem Sommer ging unser Gepäck zweimal auf Flughäfen verloren, und da wir keine Gigs absagen wollten, baten wir die jeweiligen Veranstalter, uns Akustikinstrumente zu besorgen, um damit ein improvisiertes Programm auf die Beine zu stellen, was bei zwei Festivals geschah. Es machte Spaß und schien auch unseren Fans zu gefallen, also beschlossen wir, dass die Zeit für eine erste Akustiktour außerhalb Finnlands reif ist.

Bei diesen Konzerten wird uns unsere Freundin Laura Dziadulewicz als Sängerin und Keyboarderin begleiten. Sie spielt in der Band Medeia und sang auf unserem Album ‚Unsung Heroes‘ das Stück ‚Celestial Bond‘. Seht euch Medeias neustes Video unter diesem Link an:

https://youtube.com/watch?v=EJK9a0zrh-I

Noch ein paar Erläuterungen zu der bevorstehenden Tour: Ensiferum arbeiten von jeher mit akustischen Elementen, und es gibt auch rein akustisch gehaltene Stücke von uns, bloß dass man sie unmöglich bei einem gewöhnlichen Metal-Konzert bringen kann. Darum haben wir eine Setlist mit Liedern zusammengestellt, die noch nie außerhalb unseres Heimatlandes performt wurden. Dabei handelt es sich nicht nur um akustische Sachen, sondern auch umarrangierte Raritäten, die sich akustisch interpretieren lassen. Der Hauptteil besteht aus Songs, die bisher nur Finnen gehört haben, also werden diejenigen, die uns von unseren Konzerten in den letzten paar Jahren her kennen, große Augen machen! Party, Bier, Moshpits, Mitsingen und Crowdsurfing gehörten schon immer zu unsere Metal-Gigs, doch diesmal? Keine Bange, es wird nicht nur Balladen geben, denn wir haben auch ein paar alte Hits eingebunden, die selbst in akustischem Gewand Feierstimmung verbreiten! Ergo bis demnächst im Akustik-Moshpit!“

ENSIFERUM Acoustic sind:

Petri Lindroos

Markus Toivonen

Sami Hinkka

Janne Parviainen

mit Laura Dziadulewicz (Keyboards, Gesang)

Legacy, MusiX and metal.de present:

ENSIFERUM ACOUSTIC and special guest (tba):

04.12.2018 (DE) MUNICH / Backstage Halle

05.12.2018 (HU) BUDAPEST / Dürer Kert

06.12.2018 (AT) VIENNA / Szene

07.12.2018 (CS) PRAGUE / Nova Chmelnice

08.12.2018 (SI) LJUBLJANA / Orto Bar

09.12.2018 (IT) MILAN / Legend Club

10.12.2018 (DE) LYON / Ninkasi Kao

11.12.2018 (FR) PARIS / La Machine

12.12.2018 (BE) ROESELARE / De Verlichte Geest

13.12.2018 (DE) COLOGNE / Volta

14.12.2018 (FR) NANCY / Chez Paulette

15.12.2018 (DE) MÖRLENBACH / Live Music Hall

16.12.2018 (CH) AARAU / KiFF

17.12.2018 (NL) APELDOORN / Gigant

18.12.2018 (DE) ERFURT / From Hell

19.12.2018 (DE) NÜRNBERG / Hirsch

20.12.2018 (DE) RAVENSBURG / OberschwabenKlub

21.12.2018 (DE) LEIPZIG / Hellraiser

22.12.2018 (NL) HAARLEM / Patronaat

