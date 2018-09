Die australischen Shooting Stars POLARIS haben angekündigt, im Dezember, Januar und Februar mit ARCHITECTS und BEARTOOTH durch Europa zu touren. Siehe Daten unten.

Die Band tourt im Rahmen ihres weltweit umjubelten Debütalbums »The Mortal Coil«, das im November 2017 über Sharptone Records veröffentlicht wurde.

Seht hire die offiziellen Musikvideos:

‚Consume‘ music video:

‚Lucid’music video:

‚Dusk To Day‘ music video:

‚The Remedy‘ music video:

ARCHITECTS

+ BEARTOOTH

+ POLARIS

04.12. RU A32, St. Petersburg

06.12. RU Adrenaline Stadium, Moscow

08.12. UA Stereoplaza, Kiev

06.01. SE Fryhuset Arenan, Stockholm

08.01. DK Vega, Copenhagen

10.01. DE Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf

11.01. BE Lotto Arena, Antwerp

12.01. NL Afas Live, Amsterdam

14.01. UK O2 Victoria Warehouse, Manchester

17.01. UK O2 Academy, Glasgow

18.01. UK Motorpoint Arena, Cardiff

19.01. UK The SSE Arena Wembley, London

21.01. LU Luxexpo, Luxembourg

22.01. FR Transbordeur, Lyon

24.01. ES Razzmatazz, Barcelona

25.01. ES Santana 27, Bilbao

27.01. FR Olympia, Paris

28.01. CH Halle 662, Zürich

29.01. AT Gasometer, Vienna

30.01. IT Alcatraz, Milan

31.01. CZ Forum Karlin, Prague

01.02. PL Stodola, Warsaw

02.02. DE Haus Auensee, Leipzig

03.02. DE Stadthalle, Offenbach

05.02. DE Verti Music Hall, Berlin

06.02. DE Zenith, München

08.02. DE Sporthalle, Hamburg

