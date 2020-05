Euroblast Festival: um ein Jahr verschoben

„Es gibt keinen einfachen Weg, dies zu sagen. Aber wir haben beschlossen, dass es das Beste für die Künstler, das Publikum und für unser Team ist, die 16. Ausgabe des Euroblast-Festivals auf 2021 zu verschieben!

Wir haben so lange gewartet, wie wir konnten, bevor wir diese schwierige Entscheidung getroffen haben. Aber wir haben das Gefühl, dass es das einzig Richtige ist. Natürlich hat die Sicherheit unserer Fans und unseres Teams für uns oberste Priorität, aber wir würden lügen, wenn wir sagen würden, das sei der einzige Grund. Die Wahrheit ist, falls das Festival überhaupt in diesem Jahr stattfinden dürfte, dann nur mit einer begrenzten Kapazität – was diese Edition zu einem kompletten finanziellen Desaster machen würde. Die Kosten für Künstler, Veranstaltungsort und Crew würden sich nicht ändern. Ganz zu schweigen davon, dass wir nicht einmal sicher sein können, ob überhaupt jemand im Oktober hierher reisen kann … es hängt im Moment einfach zu vieles in der Luft!