Dropkick Murphys: spielen heute Abend komplettes Konzert im leeren Fenway Park Sportstadion in Boston

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Monaten noch im Griff und ein Ende ist längst noch nicht in Sicht. Zwar werden viele Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus eingeführt wurden, nun nach und nach wieder gelockert, doch von Normalität sind wir noch weit entfernt. Die meisten Geschäfte dürfen wieder öffnen, doch noch immer ist nicht klar, ob wir in diesem Sommer in den Urlaub fahren können, wann die Grenzen wieder geöffnet werden, wann wieder Konzerte, Festivals und andere Großveranstaltungen stattfinden können. Für Festivals und weitere Großveranstaltungen sieht es weiterhin düster aus, sie wurden bis zum 31. August untersagt und offenbar bleibt es auch dabei und kann eventuell sogar noch verlängert werden. Damit ist das endgültige Ende für die Festivalsaison 2020 beschlossene Sache. Auch wenn es eine harte Entscheidung ist, die eventuell viele Veranstalter die Existenz kostet, und den Fans viele langweilige Stunden zu Hause beschert, so ist es doch die einzig richtige, denn die Sicherheit und Gesundheit aller muss vorgehen.

Etliche Bands wirken der Langeweile in der konzertfreien Zeit jedoch schon eine ganze Weile entgegen, indem sie Geisterkonzerte/Onlinekonzerte im Netz streamen und so die Konzerte direkt in die Wohnzimmer der Fans verlagern. So kann sich der geneigte Rock- und Metalhead an die Empfehlungen der Regierung halten, braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten und kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen. Das ist natürlich keine Entschädigung für die wegfallende Freiluftsaison, aber mehr ist in nächster Zeit wohl einfach nicht drin. In diesen sauren Apfel muss einfach jeder von uns beißen, ob er nun schmeckt, oder faul ist.

Streaming Outta Fenway – LIVE on Facebook – Friday May 29 TUNE IN FRIDAY 6PM BOSTON TIME…. We’ll be STREAMING OUTTA BOSTON – full loud rock concert – LIVE FROM THE INFIELD DIRT AT FENWAY PARK in Boston, Mass. We’ve got our friend Bruce Springsteen joining us for a Fenway Double-Play – we’ll be playing one of his songs with him, and he’ll be playing one our our songs with us. Watch it here on Facebook !! Gepostet von Dropkick Murphys am Mittwoch, 27. Mai 2020

Viele Bands haben in den letzten Wochen vorgelegt und natürlich geht es weiter, solange, bis die Bands wieder auf die richtige Bühne können, um mit euch zu feiern. So wird es auch in den nächsten Wochen immer wieder Streamingkonzerte und Onlinefestivals für euer heimisches Wohnzimmer geben. Auch die Dropkick Murphys melden sich heute Abend (29.05.) ein weiteres Mal lautstark zu Wort, denn die Folk-Punker werden heute wieder einmal eine Premiere feiern, denn noch keine andere Band zuvor hat jemals ein komplettes Konzert in einem leeren Sportstadion gespielt. Da in Zeiten von Corona aber alles möglich ist, haltet euch den heutigen Abend frei. Mit Unterstützung des Bostoner Technologieunternehmens PEGA spielen die Dropkick Murphys heute Abend ein kostenloses Konzert im Fenway Park und streamen es in euer heimisches Wohnzimmer und damit es wirklich eine unvergessliche Nacht wird, wird zudem noch ein Freund der Band aus der Ferne zugeschaltet, um mit ihnen zu zocken, Bruce Springsteen.

Das alles gibt es für umme, jedoch wird um Spenden gebeten, denn PEGA sammelt bei dieser Gelegenheit für den Boston Resiliency Fund, Habitat For Humanity im Großraum Boston und Feeding America. Die Spenden werden dann eingesetzt, um Menschen in Not in Zeiten von Corona zu helfen. Spenden könnt ihr, indem ihr den Text „DONATE“ an die 404-994-3559 sendet.

Get your STREAMING OUTTA FENWAY shirts and posters right now !! This stuff is only available until next Tuesday June 2 !! Store.DropkickMurphys.com Gepostet von Dropkick Murphys am Mittwoch, 27. Mai 2020

Der Livestream startet um 6PM Bostoner Zeit, was 00:00 Uhr unserer Zeit entspricht, also klemmt euch ein paar Streichhölzer in die Augen, kocht ein paar Liter Kaffee und rockt mit den Dropkick Murphys in das Pfingstwochenende.

Hier gibt es weitere Infos und den Stream: http://www.dropkickmurphys.com