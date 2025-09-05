Fenris: veröffentlichen ihr Album „Golaim“ neu als digitale Ausgabe

Die französischen Heavy-Rocker Fenris veröffentlichen ihr Album Golaim neu, das ursprünglich vor einigen Jahren erschienen ist und nun digital auf Spotify sowie allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar ist.

Gegründet 1998 in Nantes von den Brüdern PLU und dem langjährigen Sänger Alan, vereinen Fenris schweren kalifornischen Metal mit der Energie des NWoBHM und liefert Songs sowohl auf Französisch als auch auf Englisch. Nach drei EPs und ihrem Debütalbum Les Larmes De Cassandre aus dem Jahr 2017 markiert Golaim die mit Spannung erwartete Rückkehr der Band mit einem zweiten Album, das kraftvoll, präzise und unverkennbar typische Fenris-Trademarks aufweist.

Besondere Highlights sind die Tracks Mère Ephémère und Landscape With A River, die mit drückenden Riffs, schwebenden Leads und straffen, treibenden Rhythmen überzeugen. Im gesamten Album Golaim spielen Fenris einen verfeinerten Sound, bleiben jedoch ihren Heavy-Rock-Wurzeln treu und balancieren Intensität mit melodischem Flair.

FFO : Metallica, Avenged Sevenfold, Iron Maiden, Bullet For My Valentine, Trivium

Streamt Golaim jetzt auf Spotify und entdeckt den kraftvollen, druckvollen Sound, der Fenris seit über zwei Jahrzehnten prägt.