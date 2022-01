Ghøstkid: kündigen UK-Tourdaten im Februar und exklusiven Livestream mit Any Given Day am 30. Januar an

Das Jahr 2022 sieht für Ghøstkid mit einer UK-Tour im Februar und einem Stream einer exklusiven Show zusammen mit Any Given Day am 30. Januar rosig aus.

Ghøstkid kommentiert: „Ich bin mehr als glücklich, dass wir endlich die Chance bekommen, die ersten Ghøstkid UK-Shows überhaupt zu spielen. Aufgrund der Pandemie war es fast unmöglich, irgendetwas zu realisieren, aber wir freuen uns riesig darauf, euch alle zu sehen und ein paar geile Shows zu spielen! Für alle anderen Kids rund um den Globus gibt es unseren einmaligen Konzertstream zusammen mit Any Given Day. „The Stream ist ab dem 30. Januar 2022 weltweit verfügbar. Holt euch jetzt eure Tickets!“

Kingstar Music präsentiert:

Ghøstkid UK Tour 2022

Special Guest: Profiler

16.02.22 (UK) Birmingham – Dead Wax

17.02.22 (UK) London The – Courtyard Theatre

18.02.22 (UK) Manchester – Satans Hollow

19.02.22 (UK) Leeds – Drown U Out Fest (ohne Profiler)

20.02.22 (UK) Bristol – Exchange

Allgemeiner Vorverkaufsstart: 12. Januar, 2022

Falls ihr es nicht zu den UK-Shows schafft oder einfach nicht genug von Ghøstkid bekommen könnt, habt ihr die Möglichkeit, die besondere Show am 30. Januar von eurer Couch aus zu genießen. Geht auf den folgenden Link und sichert euch ein Ticket für The Stream, das für 48 Stunden verfügbar ist: https://www.watchthatstream.com/

Ghøstkid über The Stream: „Aufgrund der unvorhersehbaren Situation mit der Pandemie haben die Künstler andere Wege gefunden, ihre Musik zu präsentieren. Wir wollten die Verbindung zu dem, was wir am meisten lieben, beibehalten, aber wir wollten es auch auf eine ganz andere Weise tun. Wir haben die beiden Welten der Musikvideoproduktion und der Live-Shows kombiniert, um dieses einzigartige Streaming-Erlebnis zu schaffen. Wir haben viel Leidenschaft in dieses Projekt gesteckt und hoffen, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns! Viel Spaß mit The Stream.

Andy (Gitarre) von Any Given Day fügt hinzu: „Da wir seit fast zwei Jahren keine Shows mehr spielen konnten, haben wir uns überlegt, etwas Besonderes für unsere Fans zu machen. Wir wollten das ultimative Streaming-Show-Erlebnis schaffen, das unsere Fans von ihrem Wohnzimmer aus genießen können. Das war unser erster Gedanke: Wir wollten etwas schaffen, bei dem die Zuschauer das Gefühl haben, dass wir in ihrem Wohnzimmer spielen und sie sich wie ein Teil der Show fühlen. Wir sind stolz, The Stream ankündigen zu können!“

Die Musik von Ghøstkid ist ein kopfüber Eintauchen in Dunkelheit und Aggression. Sie orientiert sich an neuen Paradigmen: Sie fletscht die Zähne und behält gleichzeitig einen Sinn für eingängige Melodien. Ghøstkid ist der neue Namensgeber von Sebastian „Sushi“ Biesler und einer Verschwörung von Freunden und Gleichgesinnten, die sich zu einem eigenen Aufstand zusammengefunden haben.

Im November 2020 veröffentlichte die Band ihr selbstbetiteltes Debütalbum und wurde bei den Heavy Music Awards (UK) als „Best International Breakthrough Band“ nominiert.

Ghøstkid online:

https://www.ghost-kid.de/

https://www.instagram.com/ghostkiddo/

https://twitter.com/iamghostkid

https://www.facebook.com/ghostkidofficial

https://vk.com/iamghostkid