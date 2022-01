Final Cry: „The Ever-Rest“ erscheint am 18. März

Mit ihrem Bergsteiger-Epos The Ever-Rest schicken sich die Niedersachsen von Final Cry an, ein absolutes Highlight ihres bisherigen musikalischen Schaffens zu veröffentlichen. Das Album enthält 10 Tracks atmosphärisch-melodischen und zugleich tödlich-frostigen Thrash/Death Metal, der eine Brücke zwischen dem klassischen Thrash der 80er und den düsteren skandinavischen Stilen der 90er schlägt und diese Mischung in einem zeitgemäßen Gewand präsentiert. Das zudem inhaltlich außergewöhnliche Konzept des Longplayers wird durch ein 20 seitiges Storybook abgerundet, welches die realen Geschichten erzählt, die jedem einzelnen Song zu Grunde liegen. The Ever-Rest erscheint am 18. März via MDD als CD im JewelCase und zugleich als edel designtes DigiPak, welches streng limitiert Bestandteil eines Boxsets sein wird. Zusätzlich wird das Album auch auf Vinyl erscheinen!