Final Cry: veröffentlichen Titeltrack vom kommenden Album

Am 18. März erscheint mit The Ever-Rest das mit Spannung erwartete sechste Studioalbum der deutschen Szene Urgesteine Final Cry. Auf dem auch thematisch außergewöhnlichem Bergsteiger-Epos scheint die Band musikalisch geradezu einem Jungbrunnen entstiegen zu sein und bietet dem Hörer bei einer Spielzeit von knapp 38 Minuten insgesamt zehn Tracks atmosphärisch-melodischen und zugleich tödlich-frostigen Thrash/Death Metal. Die druckvolle und erdige Produktion stammt aus dem Hause Soundlodge Recordings, wo das Album im letzten November unter den Fittichen von Jörg Uken eingespielt, gemixt und gemastert wurde.

Als erster Vorgeschmack erscheint mit The Ever-Rest der Titeltrack, welcher mit Guest Vocals von Herbie Langhans und Børd Wäsche aufwartet, auf einigen digitalen Portalen und zugleich als Lyric Video auf dem MDD YouTube Kanal! Das Album kann zudem bereits auf diversen Plattformen vorbestellt werden und erscheint als CD, DigiPak und Vinyl. Das limitierte DigiPak Boxset gibts exklusiv nur bei MDD und Nuclear Blast.

The Ever-Rest Tracklist:

01. The Brotherhood Of The Rope

02. The Ever-Rest

03. Down The Icefall

04. The Beckoning Silence

05. Seven Summits

06. Ascending The Avalanche

07. Mallory’s Mask

08. Into The Whiteout

09. Words Unspoken

10. This Ending

Final Cry live:

23. April – Hamburg, Logo

http://finalcry.de

https://www.facebook.com/finalcryofficial