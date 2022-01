Dead Lord: veröffentlichen Visualizer-Video zu „Sleeping My Day Away“

Die schwedischen Supreme-Rocker Dead Lord veröffentlichen heute ihre neue Single Sleeping My Day Away. Mit dieser Coverversion verneigen sich die Jungs vor ihren skandinavischen Kollegen von D-A-D!

Die neue Single ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar und kann hier gestreamt werden.

Die Band freut sich außerdem, ein Visualizer-Video zu veröffentlichen, das auf dem spektakulären Cover-Artwork ihrer neuen EP Dystopia basiert!

Das hat Sänger Hakim Krim über die Version von Sleeping My Day Away zu sagen:

„Verteidiger der Nacht und Snoozer, vereinigt euch! Hier ist ein druckfrischer Song, der euch bekannt vorkommen könnte. Unsere skandinavischen Kollegen von D-A-D haben es schon vor einiger Zeit geknackt, und wir sind uns einig, dass die Nacht die richtige Zeit ist. Und die Tageszeit ist die nicht so gute Zeit. Hier ist unsere Meinung zu ihrem kleinen, feinen Nugget. Lasst uns alle unsere Tage verschlafen, alles im Namen des Rock!

Als ob das nicht schon genug Rock wäre, beginnt heute auch noch die Vorbestellung der EP!

EP Dystopia wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

Schwarze LP

Transp. Green LP (nur bei CM Distro erhältlich / limitiert auf 300 Stück)

Digitales Album

Das Format deiner Wahl kannst du hier bestellen.

Dystopia – Tracklist:



Side A:

1. Dystopia

2. Sleeping My Day Away

3. Ace In The Hole

Side B:

1. Hands Down

2. Moonchild

3. I Staden Som Aldrig Slumrar Till

Die EP wird am 11. März 2022 das Licht der Welt erblicken!

Dystopia ist eine Fortsetzung und ein abschließendes Kapitel für die 2020 erscheinende LP Surrender. Die EP beginnt dort, wo das Album endete, mit dem Titeltrack als vorderem Abschluss. Der Rest des Tracklistings bietet eine Sammlung von Coverversionen von Acts wie D-A-D (Sleeping My Day Away), Winterhawk (Ace In The Hole), Moon Martin (Hands Down) und Rory Gallagher (Moonchild), bevor es mit der schwedischen Version von Letter From Allen St. endet.

Neben der Veröffentlichung ihrer neuen EP freuen sich Dead Lord auch, eine Reihe von europäischen Liveshows für März 2022 ankündigen zu können, unterstützt von ihren Stockholmer Kollegen The Riven.

Dead Lord + The Riven – Dystopia Tour 2022

WE 02.03.2022 Vanløse (Dänemark) – Stairway

TH 03.03.2022 Hamburg (Deutschland) – Bambi Galore

FR 04.03.2022 Bochum (Deutschland) – Matrix

SA 05.03.2022 Tilburg (Niederlande) – Little Devil

SU 06.03.2022 Antwerpen (Belgien) – Kavka

MO 07.03.2022 Köln (Deutschland) – MTC

WE 09.03.2022 Wien (Österreich) – Escape Club

TH 10.03.2022 Nürnberg (Deutschland) – Der Cult

FR 11.03.2022 Strasbourg (Frankreich) – La Maison Bleue

SA 12.03.2022 Nantes (Frankreich) – La Scène Michelet

SU 13.03.2022 Portugalete (Spanien) – Groove

MO 14.03.2022 Madrid (Spanien) – Rockville

TU 15.03.2022 Barcelona (Spanien) – Razzmatazz 3

WE 16.03.2022 Lyon (Frankreich) – Rock n’Eat

TH 17.03.2022 Winterthur (Schweiz) – Gaswerk

Dead Lord – Live 2022

TH 02.06.2022 Danzig (Polen) – Mystic Festival

SA 30.07.2022 Osterholz-Scharmbeck (Deutschland) – Burning Q Festival

Und viele weitere Termine, die bald bekannt gegeben werden …

Dead Lord – Line-Up:

Hakim Krim – Gesang, Gitarre

Martin Nordin – Gitarre

Adam Lindmark – Schlagzeug

Ryan Kemp – Bass

Dead Lord online:

Website: https://www.deadlord.com/

Facebook: https://www.facebook.com/deadlordswe

Instagram: https://www.instagram.com/deadlordswe/