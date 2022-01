Wilderun: veröffentlichen neues Album „Epigone“ + Musikvideo zu „Exhaler“

Die Bostoner Progressive-Metal-Band Wilderun hat am Freitag, den 7. Januar 2022, ihr viertes Studioalbum Epigone über Century Media veröffentlicht. Zur Feier des neuen Albums hat die Band ein One-Take-Video zum Song Exhaler veröffentlicht, das von Sänger und Gitarrist Evan Berry gefilmt wurde.

Evan spricht über das Video zu Exhaler und kommentiert: „Exhaler fühlt sich wie ein Traum an, der dem Kern von Epigone vorausgeht, und wie ein Großteil unseres letzten Albums schwelgt er in Erinnerungen an bessere, längst vergangene Zeiten. Es gibt fast ein Gefühl des Grolls auf vergangene Freuden und frühere Klarheit, da sie nur ein dunkler Spiegel zu sein scheinen, durch den der aktuelle Zustand der Existenz schlecht reflektiert wird. Musikalisch hebt sich dieser Song im Vergleich zum Rest des Albums als sehr organisch ab, da er sich an akustische Instrumente und Orchestrationen hält, im Gegensatz zu einigen der synthetischen und dunkleren Texturen, mit denen wir auf den anderen Tracks experimentieren. Das spiegelt hoffentlich diese Gefühle der rosaroten Nostalgie wider, im Gegensatz zur konfliktreichen und kalten Realität der Gegenwart. Ich wollte, dass das Video zu diesem Gefühl der organischen, irdischen Klarheit passt, weshalb ich auf jegliche Effekte oder Bearbeitung verzichtet habe und die Texte ausschließlich mit zerbrochenen Stöcken geschrieben sind, die ich auf dem Grundstück gefunden habe. Der Track hat auch einen gleichmäßigeren Ton und eine gleichmäßigere Energie als einige unserer anderen, frenetischeren und dynamischeren Songs, so dass sich der One-Shot-Ansatz sehr passend anfühlte.“

