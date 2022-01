Saxon: mit neuer Single + Video „Remember The Fallen“

Die Britische Heavy Metal-Legende Saxon veröffentlicht ihre zweite Single und das offizielle Video zu Remember The Fallen aus dem am 4. Februar erscheinenden neuen Studioalbum Carpe Diem.

“Ich wollte einen Song über Covid verfassen, für all die Leute, die gestorben sind, und ich wollte meine Ansicht dazu teilen, wie es dazu kommen konnte, sagt Biff Byford. “Einige Aspekte sind immer noch mysteriös und natürlich, diese Pandemie ist nicht vorbei! Wir sollten an die Menge Leute denken, die gestorben sind – nicht wirklich wissend warum?!”

Remember The Fallen wird begleitet von einem Reportage-Video, montiert aus den individuellen Aufnahmesessions der Band.



Offizielles Video Remember The Fallen

Saxons Karriere umspannt 44 Jahre mit mehr als 15 Millionen verkauften Alben, einschließlich vier Top 10 UK Alben und Top 5 in Deutschland.

“Es sieht so aus, als ob wir ein arbeitsreiches Jahr vor uns haben, alle Festivals wurden auf dieses Jahr verlegt, wir werden in den USA touren und auch im Herbst in Europa. Also, Daumen gedrückt, dass es passieren wird und wir alles machen können, was wir uns vorgenommen haben“ – so Biff Byford

Carpe Diem ist in verschiedenen Formaten erhältlich. Hier kann das Album vorbestellt werden: https://smarturl.it/SAXONCARPEDIEM

Produziert von Andy Sneap (Judas Priest, Exodus, Accept und momentan Priest-Gitarrist) in den Backstage Recording Studios in Derbyshire, UK. Byford und Sneap waren für das Mixen und Mastern zuständig. Carpe Diem lässt dich aufhorchen und ist eines der essentiellen britischen Metal-Statements der letzten Jahre. Das Album hat alles, was man hören möchte: Geschwindigkeit, großartige Riffs und alles mit dem richtigen Biss, der die Freude der treuen Anhänger noch mehr entzündet aber auch eine Legion neuer Saxon-Anhänger finden wird.

Alle Texte von Biff Byford. Background Vocals Seb Byford

Saxon – Line-Up:

Biff Byford – Gesang

Paul Quinn – Gitarre

Nigel Glockler – Schlagzeug

Doug Scarratt – Gitarre

Nibbs Carter – Bass

