Dead Lord – Dystopia (EP)

Artist: Dead Lord

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Dystopia (EP)

Genre: Classic Rock, Hard Rock

Spiellänge: 27:23 Minuten

Release: 11.03.2022

Label: Century Media Records

Link: https://www.deadlord.com/

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Adam Lindmark

Gitarre – Martin Nordin

Bass – Ryan Kemp

Gesang, Gitarre – Hakim Krim

Tracklist

Dystopia Sleeping My Day Away Ace In The Hole Hands Down Moonchild I Staden Som Aldrig Slumrar Till

Die Schweden Dead Lord produzieren seit 2012 Classic Rock/Hard Rock ohne Unterbrechung. So in etwa alle zwei Jahre kommt ein neues Album raus. Das letzte (vierte) Album mit dem Titel Surrender kam 2020 heraus. Klar jetzt musste also wieder was veröffentlicht werden. Dieses Mal ist es jedoch kein Album, sondern eine EP des auf Classic/Rock spezialisierten Thin Lizzy Klons, welche bei Century Media bereits im März auf Vinyl erschienen ist.

Seit der letzten Veröffentlichung gibt es ja eine kleine Veränderung im Line-Up der Band. Gitarrist Olle Hedenström hat die Band verlassen. Bassist Martin Nordin, der bei Lucifer die Gitarre bedient, hat nun auch bei Dead Lord dieses Instrument übernommen. Neuer Mann am Bass ist Ryan Kemp. Dieser spielt hier auch die Titel ein.

In Ignorance We Trust, also weiter so wie bisher, könnte man auch bei dieser Platte von Dead Lord sagen. Die erste Änderung ist allerdings, dass es dieses Mal „nur“ eine EP ist und die zweite Änderung ist, dass sich auf der Scheibe gleich vier Coversongs befinden.

Dies sind die Songs Sleeping My Day Away (D-A-D), Ace In The Hole (Winterhawk), Hands Down (Moon Martin) und Moonchild (Rory Gallagher). Hinzu kommen als eigene Songs der Titeltrack Dystopia, welcher allerdings schon der letzte Song des vorausgegangenen Albums Surrender war und I Staden Som Aldrig Slumrar Till, die schwedische Version des Songs Letter From Allen St. (die englische Version ist ebenfalls auf Surrender vorhanden).

Ich persönlich mag Dead Lord, gerade als Liveband. Das letzte Mal habe ich sie als Support von Lucifer in Frankfurt in Das Bett Ende letzten Jahres gesehen. Bei dieser Veröffentlichung bin ich ehrlich gesagt hin und her gerissen! Wahrscheinlich nur ein Must Have für eingefleischte Fans, obwohl es ja der typische Dead Lord Sound, trotz Coverversionen ist.