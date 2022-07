Rock Unter Den Eichen (RUDE) 2022: startet am 22. & 23.07.2022 endlich nach zwei Jahren Pandemie Pause

Nach zwei Jahren Pause startet, wie viele andere Festivals auch, das Rock Unter Den Eichen – kurz Rude – wieder durch. Unter den namensgebenden alten Eichen im ansonsten beschaulichen Bertingen im Nordosten der Magdeburger Börde wird es in diesem Jahr extra für das auftretende Blasorchester Angern als Neuerung sogar eine dritte Bühne geben. An den beiden Tagen geben sich vor allem Death- und Thrash-Metal-Bands die Klinke in die Hand. Auch große Namen sind dabei. Veranstalter Thomas Wöge hat dabei wieder einmal ein gutes Händchen bewiesen und Genregrößen wie die seit 40 Jahren aktiven und im Grindcore stilprägenden Napalm Death aus UK oder die nicht minder illustren Sepultura aus Brasilien ins Line-Up des Festivals bekommen.

Am Freitag spielen auf der Hauptbühne Trail Of Blood, In Demoni, Dødsdrift, Agent Hellfire, Décembre Noir, Bullet, Obscura, Sepultura. Auf der Schwarzer Bock Stage die Tribute-Band Eisenkarl.

Am Samstag Hexadar, Drill Start Autopsy, Mainpoint, Archaic, Kanonenfieber, Bodyfarm, Memoriam, Asphyx, Napalm Death. Auf der Schwarzer Bock Stage die Tribute-Band Judas Priest Revival und auf der Beergarden Hill Stage am Mittag das Blasorchester Angern.

Wie immer ist das Camping auf den umliegenden Wiesen unkompliziert möglich, Stromanschlüsse gibt es zwar nicht, aber Aggregate können benutzt werden.

Bands: Sepultura, Napalm Death, Asphyx, Obscura, Memoriam, Bullet, Kanonenfieber, Thulcandra, Bodyfarm, Dodsdrift, In Demoni, Drill Star Autopsy, Archaic, Trail Of Blood, Hexadar, Mainpoint, Agent Hellfire, Judas Priest Revival, Eisenkarl

Kosten: Festivalticket 58,70 €

Genre: Death Metal, Black Metal, Grindcore, Heavy Metal, Power Metal, Goth Rock

Besucher: ~1000