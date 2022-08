Gießener Kultursommer 2022: Hammerfall spielen am 27.08.2022

Mit Hammerfall, Stratovarius und Grave Digger wird am 27. August ein grandioses „PowermetalTriumvirat“ beim Gießener Kultursommer auftreten und das altehrwürdige Klostergelände in einen

wahren „Power-Metal-Hexenkessel“ verwandeln. Die schwedische Power-Metal-Band Hammerfall veröffentlichte im Februar ihr neues Album Hammer Of Dawn und untermauerte damit erneut ihre Relevanz als Power-Metal-Größe. Das Album erreichte Platz 5 der Albumcharts und markierte damit ihre sechste Top-10-Platzierung in Folge. Das mittlerweile zwölfte Album ist konstant im Stil der Band und bietet hymnischen Heavy Metal mit großen Melodien und einprägsamen Refrains, klassischen Heavy Metal im Stile der 80er-Jahre in einem modernen Sound- und Produktionsgewand. Die 1993 in Göteborg gegründete Band entwickelte einen unverwechselbaren Sound und prägt seit über einem Vierteljahrhundert die Heavy Metal-Musik. Hammerfall stehen für kraftvollen, majestätischen und melodischen Heavy Metal. Mit eingängigen Refrains, geradlinigen und schweren Riffs, donnernden Drums, pochenden Bässen und hervorragenden Vocals erschaffen sie zeitlose Metal-Hymnen. Auch die finnische Band Stratovarius ist ein weiterer Hochkaräter des Genres. Die Formation kann auf insgesamt 16 Studioalben zurückblicken – mit Klassikern wie Black Diamond oder Hunting High & Low. Tausende Fans erlebten sie rund um den Globus auf legendären Metal-Festivals wie Wacken der Graspop. Die Symphonic-Metal-Band wird im September ihr neues Studioalbums Survive veröffentlichen. Die Themen Umwelt und Zukunft der Menschheit waren schon immer ein wichtiges und wiederkehrendes Thema in der Musik der Finnen. Daher verwundert auch der Titel des neuen Albums nicht – vor allem im Hinblick auf die aktuelle globale Situation. Grave Digger sind seit über vier Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Heavy Metal-Szene. Die Musiker sind nicht nur für ihre Live-Präsenz, sondern auch für ihre hochwertigen Heavy Metal-Alben bekannt. Im August wird ihr neuestes Werk Symbol Of Eternity erscheinen. Alle Markenzeichen, die die Band auszeichnen, werden auf dem neuen Album fortgeführt und machen Symbol Of Eternity zu einem originellen und harten Album. Und doch stehen neben den gnadenlosen Riffs immer wieder melodische Refrains im Vordergrund, bestimmen opulente Chorarrangements und die markante Stimme von Chris Boltendahl die Songs.

Veranstaltung: Hammerfall, Stratovarius & Grave Digger – Open Air

Termin: Samstag, 27.08.2022

Ort: Kloster Schiffenberg Gießen / Gießener Kultursommer 2022

Beginn: 17.30 Uhr / Einlass: 16.00 Uhr

Preise: 49,75 Euro inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: an allen bekannten VVK-Stellen oder www.giessener-kultursommer.de