Hell Over Hammaburg 2025: Triumpher und Piolun sind dabei

Das 11. Hell Over Hammaburg findet am 28. Februar und 1. März 2025 in der Hamburger Markthalle statt und das Line-Up füllt sich:

Neu im Billing:

Piołun (PL)

In unmittelbarer Nähe zu den Umlaufbahnen von Blaze Of Perdition und Manbryne – einschließlich personeller Querverbindungen – kreisen auch Piołun, eine vor fünf Jahren gegründete Band, die sowohl vom skandinavischen Black Metal der Neunziger als auch vom kreativen Schmelztiegel ihrer polnischen Heimat inspiriert wird. 2022 wurde das brillante Debütalbum Rzeki Goryczy veröffentlicht, und vor wenigen Monaten legte das norwegische Qualitätslabel Terratur Possession eine Vinyl-Edition auf. A lesson in death, nihilism and apocalypse!

Triumpher (Greece)

Storming The Walls, das 2023er-Debütalbum der Band aus Athen, war bereits bärenstark, aber was das Quintett mit seinem dieser Tage erscheinenden Nachfolgewerk Spirit Invictus vom Stapel lässt, ist die pure Macht! Heroischer, kraftvoller und in positivem Sinne pathetischer kann epischer Heavy Metal kaum klingen. Dieses Album bietet all das, wozu die offensichtlichen Vorbilder Manowar und Virgin Steele seit mindestens 30 Jahren nicht mehr in der Lage sind. Fistraising bis zum Abwinken, Donnergrollen wie ein Vulkanausbruch!

Das Billing ist hiermit komplett!

Demon (UK), Blasphemy (CAN), Bölzer (CH), Tower (USA), Sijjin (D), Adorior (UK), Triumpher (Greece), Solicitör (USA), Kontact (CAN), Piołun (PL), Coltre (UK), Rană (D), Berlin 2.0 (D), Ch’ahom (D), Amethyst (CH), Writhen Hilt (D) & Majak (D)

