Hell Over Hammaburg 2025: bestätigen weitere Bands

Es gibt neue Infos zum 11. Hell Over Hammaburg, das am 28. Februar und 1. März 2025 in der Hamburger Markthalle stattfindet.

Neu im Billing:

Adorior (UK)

Seit 30 Jahren wütet die Band um Frontfurie Jaded Lungs im Underground, aber im Gegensatz zu vielen bekannten Namen, die es in ihren ganz frühen Jahren zu diversen Szeneklassikern gebracht haben und seitdem im Mittelmaß verharren, wird das Quintett aus London (dessen Instrumentalfraktion sich aus einstigen und heutigen Mitgliedern von Grave Miasma, Qrixkuor und Lvcifyre zusammensetzt) immer gewaltiger, fanatischer und nachhaltiger – und legt dieser Tage mit Bleed On My Teeth das mörderischste Album des Jahres vor, wenn es um den idealen Dreiklang aus Heavy Metal, Black Metal und Death Metal geht. »You will feel this record like it has been tattooed into your bones, and if you don’t, then fuck off and pray that you never will!«

Majak (D)

Occult Heavy Magick aus Deutschlands Norden! Restless Wicked lautet der Titel des aktuellen Albums von Majak, das im Underground heiß diskutiert und noch heißer ganz im alten Stil der Mund-zu-Mund-Propaganda beworben wird. Oder um es mit den Worten von Ulf Imwiehe vom Deaf Forever treffend auszudrücken: »Wer Bock hat auf eine Schlägertypenversion der leider verblichenen Path Of Samsara, The Devil’s Blood oder auch der Schweden Trial, allerdings mit dezenter, vor allem gesanglicher Black-Metal-Kante und wippendem Fuchsschwanz an der Antenne der Kreidler Florett, der findet hier alles, was das satanische Occult-Rock’n’Roller-Herz begehrt – voll verbleit und gut bestiefelt!« Towards the End of Days …

Die beiden letzten Bands werden in Kürze bekannt gegeben!

Das bisherige Billing:

Demon (UK), Blasphemy (CAN), Bölzer (CH), Tower (USA), Sijjin (D), Adorior (UK), Solicitör (USA), Kontact (CAN), Coltre (UK), Rană (D), Berlin 2.0 (D), Ch’ahom (D), Amethyst (CH), Writhen Hilt (D) & Majak (D)

