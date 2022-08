Helloween: »Helloween« in Tschechien mit Gold ausgezeichnet; diverse Vinyl-Neuauflagen ab sofort vorbestellbar

Das letzten Juni erschienene Sensationsalbum Helloween war DIE Metal-News 2021! Die Presse jubelte atemlos: „Kunststück“, „Heilung“ und „65-minütiges Freudenfest“ – und die Fans – nach jahrelangem Traum von der siebenköpfigen Konstellation mit drei Weltklassesängern – katapultierten das Werk auf #1 in Deutschland und Spanien, in die Top-5 sieben weiterer Länder und weltweit stattliche 15 Mal unter die besten 15 der Albumcharts. Es herrscht Einigkeit: Die zwölf Tracks bilden ein eigenes Genre-Universum, das die Konkurrenz auch nach mehr als 35 Jahren Bandgeschichte noch lässig hinter sich lässt.

Out For The Glory – Into Golden Times!

Seit Anfang Mai sind Helloween nun – gemeinsam mit keinen Geringeren als den schwedischen Heavy-Metal-Templern Hammerfall – endlich mit ihren neuen Songs im Gepäck auf Tour. Dabei hielt jener Tross vor wenigen Wochen u.a. auch in der prestigeträchtigen Prager O2 Arena, wo er von 14.000 Fans frenetisch empfangen wurde – und Helloween zudem aufgrund hervorragender Albumverkäufe in Tschechien mit Goldauszeichnungen für ihr aktuelles, selbst betiteltes Meisterstück überrascht wurden!

Die Zusammenfassung dieses geschichtsträchtigen Abends, der von Markus Dörnberger filmisch festgehalten wurde, gibt es hier auf dem YouTube-Kanal der Band zu sehen:

Beware, Beware, Something’s In The Air!

Und ob etwas in der Luft liegt! Zur Feier jenes Erfolgs haben Helloween und Atomic Fire eine ganze Reihe Neuauflagen für alle Sammler*innen vorbereitet: So werden am 30. September 2022 einerseits neue Variationen ihrer kürzlich „vergoldeten Platte“, andererseits aber auch einige ältere Alben der Band auf farbigem Vinyl (wieder-)erscheinen. Vorbestellungen können hier getätigt werden: https://www.atomicfire-records.com/brand/2315.

Helloweens neueste Veröffentlichung, ihre Best Time-Vinylsingle, kann ebenfalls nach wie vor über folgende Links bestellt werden:

Pinkes Vinyl @ Atomic Fire Records: helloween.afr.link/BestTimePR

Weiß-violett marmoriertes Vinyl @ Pumpkins Store: www.pumpkins-store.com

Weiß-blau marmoriertes Vinyl @ EMP: *AUSVERKAUFT*

Schaut euch das dazugehörige, von Martin Häusler produzierte 3D-Roadmovie-Musikvideo, das mit einem Gastauftritt von Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz aufwartet, hier (erneut) an:

United Forces – Infos & Tickets: www.helloween.org

w/ Hammerfall

27.08.2022 IT Mailand – Ippodromo Snai San Siro*

28.08.2022 CH Aarburg – Riverside Open Air*

30.08.2022 FR Paris – L’Olympia*

31.08.2022 FR Lyon – Le Transbordeur*

08.09.2022 DE Berlin – Verti Music Hall

09.09.2022 DE Regensburg – Donau-Arena

10.09.2022 DE Bamberg – Brose Arena

13.09.2022 NL Tilburg – 013

14.09.2022 LU Luxemburg – Rockhal

16.09.2022 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.09.2022 PL Kattowitz – MCK

22.09.2022 CR San José – Centro de Eventos Pedregal

24.09.2022 MX Mexiko-Stadt – Arena CDMX

27.09.2022 EC Quito – Coliseo General Rumiñahui

29.09.2022 CO Bogotá – Movistar Arena

02.10.2022 AR Buenos Aires – Estadio Luna Park

04.10.2022 CL Santiago de Chile – Movistar Arena

06.10.2022 BR Ribeirão Preto – Arena Eurobike

08.10.2022 BR São Paulo – Espaço das Américas

09.10.2022 BR São Paulo – Espaço das Américas

13.10.2022 BG Sofia – Arena Armeec

09.12.2022 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle

11.12.2022 DE Kempten – bigBOX

13.12.2022 CH Zürich – The Hall

—

03.02.2023 ES Barcelona – Sant Jordi Club

04.02.2023 ES Madrid – WiZink Center

28.04.2023 NO Oslo – Sentrum Scene

29.04.2023 SE Göteborg – Partille Arena

01.05.2023 FI Helsinki – Black Box

02.05.2023 EE Tallinn – Noblessneri Valukoda

05.05.2023 DE Bochum – RuhrCongress

06.05.2023 DE Hamburg – Sporthalle

*ohne Hammerfall

Holt euch Helloweens selbst betiteltes Werk sowie andere Alben und Merchandise im Atomic-Fire-Records-Onlineshop: https://www.atomicfire-records.com/brand/2315.

Helloween sind:

Michael Kiske – Gesang

Andi Deris – Gesang

Kai Hansen – Gitarre, Gesang

Michael Weikath – Gitarre

Sascha Gerstner – Gitarre

Markus Grosskopf – Bass

Daniel Löble – Schlagzeug

Helloween online:

www.helloween.org

www.facebook.com/helloweenofficial