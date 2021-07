Ice Nine Kills: kündigen neues Album „The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood“ an

Bei einem restlos ausverkauften Fanevent im Mystic Museum in North Hollywood, Kalifornien, haben die Horror-Metal-Titanen Ice Nine Kills ihr lang erwartetes Sequel The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood angekündigt. Das frische Stück Horror-Brutalität wird am Freitag, dem 15. Oktober über Fearless Records veröffentlicht und kann HIER vorbestellt werden.

Die erste Singleauskopplung aus dem Album ist Hip To Be Scared mit Jacoby Shaddix von Papa Roach. Das dazugehörige Musikvideo wurde auf dem Fanevent uraufgeführt und ist eine Hommage an den bahnbrechenden Film, der auf dem Bret Easton Ellis Roman American Psycho basiert und sich um den psychotischen Investmentbanker Patrick Bateman dreht. Hip To Be Scared mischt die mitreißenden Refrains, die clevere Lyrik, die schweren Riffs und die Broadway-ähnliche Theatralik, die ebenso sehr Hamilton wie Horror sind. Der Song zieht auch den Hut vor einem Pop-Klassiker aus den 80ern, den der mörderische Protagonist liebt. Seht euch sich das Video hier an:

Spencer Charnas, Frontmann von Ice Nine Kills und treibende kreative Kraft, sprach über das neu angekündigte Album seiner Band und sagte:

„Getreu der Tradition des Horror-Franchise gibt es immer eine Fortsetzung. Welcome To Horrorwood tritt in die blutigen Fußstapfen seines Vorgängers und zollt 13 weiteren der grausamsten Geschichten Tribut, die jemals die Leinwand zierten. In diesem neuesten INK-Werk werden das letzte Album und die Videoserie als ein Werk der Fiktion dargestellt. Die neue Storyline versetzt die Band in eine brutale Tötung in der realen Welt. Die einzigen Spuren des Verbrechens sind 13 Songs, die der mutmaßliche Mörder zurückgelassen hat.

Wir können es kaum erwarten, dieses nächste Kapitel mit Ihnen zu teilen und Sie in dem unheimlichen Zustand des Geistes willkommen zu heißen, der bald auf der ganzen Welt als Horrorwood bekannt sein wird.

Die erste Station der Tour ist das New York City der 1980er-Jahre, wo ein gewisser Investmentbanker ein ziemlich brutales, schmutziges Geheimnis hat …“

The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood ist eine Fortsetzung des Nr. 1 Billboard Hard Rock Albums The Silver Scream und setzt die cineastische Muse der hymnischen Band fort.

Dekadent, hinterhältig und wahnsinnig, mit sardonischem Witz, zelebrieren Ice Nine Kills die dunkelsten Seiten der Popkultur und schürfen auf The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood und dem Vorgängeralbum The Silver Scream eine cinephile Bibliothek voller B-Movie-Schocker und ikonischem Horror. Die kreative Verbindung von Musik und Fiktion begann mit dem Top-5-Hard-Rock-Album Every Trick In The Book der Band aus Boston, das die Themen der vorherigen drei Alben mit literarisch angehauchten Tracks auf eine neue Ebene brachte.

Hilflose Teenager, wenig hilfsbereite Autoritäten, übernatürliche Kräfte, maskierte Killer und „Final Girls“ kommen in den schockierenden, blutgetränkten Songs von The Silver Scream vor. Jedes Stück konzentriert sich auf einen anderen Horrorklassiker, darunter The American Nightmare (A Nightmare On Elm Street), Thank God It’s Friday (Freitag der 13.), Stabbing In The Dark (Halloween) und It Is The End (Es). Für die 2020 erscheinende Undead & Unplugged: Live From The Overlook Hotel-EP nahm die Band an dem Ort auf, der in Stanley Kubricks The Shining verwendet wurde – die Inspiration für Enjoy Your Slay, in dem Kubricks Enkel Sam mitspielt.

Für The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood kehrten die Gitarristen Ricky Armellino und Dan Sugarman, Bassist Joe Occhiuti, Schlagzeuger Patrick Galante und Charnas zu Produzent und Kollaborateur Drew Fulk (As I Lay Dying, A Day To Remember) zurück, der The Silver Scream produzierte und abmischte, aus dem die Top Ten Mainstream Rock Single A Grave Mistake und der Top 20 Hit Savages hervorgingen.

Die Synergie von Musik und Lifestyle der Band zieht wohlwollende Vergleiche zu Slipknot und Rob Zombie nach sich und brachte ihnen kürzlich den prestigeträchtigen Clio Award für Musikmarketing für ihr Merry Axe-mas Handyspiel ein. Als visionäre Wegbereiter und Multimedia-Spezialisten haben INK eine aufregende Welt für eine wachsende Schar von treuen Anhängern geschaffen, mit theatralischen Shows, konzeptstarken Videos und einer originellen Kommunikation zwischen Band und Fans. Mit 1,1 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify, 402 Millionen Streams, einer kombinierten Social-Media-Reichweite von über 950k und mehr als 70 Millionen Views auf YouTube ist die Band fest zementiert als eine der bösartigsten Kräfte des modernen Metal.

Ice Nine Kills sind:

Spencer Charnas – Gesang

Ricky Armellino – Gitarre

Dan Sugarman – Gitarre

Joe Occhiuti – Bass

Patrick Galante – Schlagzeug

Ice Nine Kills online:

https://iceninekills.com/