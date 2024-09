In Extremo: Die legendäre Band feiert erneute Goldauszeichnung vor 10.000 begeisterten Fans am Wochenende bei eigenem, ausverkauftem Festival

Ein außergewöhnlicher Moment für eine außergewöhnliche Band am letzten Samstag vor über 10.000 begeisterten Fans: Im Rahmen des von der Band veranstalteten, ausverkauften Weckt Die Toten Festivals auf der Peißnitzinsel bei Halle wurden In Extremo, die Erfinder des Mittelalter-Rocks, für ihr Album Quid Pro Quo mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Die Ehrung markiert die achte Gold-Auszeichnung in der beeindruckenden Karriere der Band und würdigt den Verkauf von über 100.000 Einheiten dieses Longplayers.

Seit ihrer Gründung 1995 haben In Extremo immer wieder die Grenzen der Musik ausgelotet. Oft kopiert, doch nie erreicht gehören sie zu den großen Innovatoren der zeitgenössischen Musikgeschichte: Als erste kombinierte die dadurch zur Legende avancierte Band mittelalterliche Stilelemente mit modernen, harte Rockklängen und erfand so ein ganz eigenes, bis dahin unerhörtes Genre. Die Auszeichnung ihres Longplayers Quid Pro Quo, das sich im Release-Jahr 2016 direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts platzierte, unterstreicht den unbestreitbaren Triumph der Rocker, die inzwischen auf eine 29-jährige Bandgeschichte zurückblicken können.

Das Weckt Die Toten Festival, von In Extremo selbst ins Leben gerufen und nach ihrem Debütalbum Weckt Die Toten! (1998) benannt, bot den perfekten Rahmen und eine einzigartige Atmosphäre für die besondere Zeremonie. Tim Mälzer, langjähriger Freund der Band, und Henry von Rauhbein, Leadsänger der Band Rauhbein, überreichten als Laudatoren die Gold Award Auszeichnung im Beisein vor 10.000 Fans aus aller Welt. Und auch in Zukunft wird es nicht ruhig um die Mittelalter-Rocker. Am 13.09. veröffentlichen In Extremo ihr 13. Album Wolkenschieber.

Wolkenschieber erscheint am 13.09.2024 als CD-Digisleeve und schwarze Doppelvinyl, als limitierte CD-Deluxe-Versionen inkl. zwei Bonustracks oder Doppelvinyl in Pearloptik in 180 Gramm mit einem edlen, signierten Artprint. Außerdem diverse Bundles mit exklusivem T-Shirt und einem exklusiven Wolkenschieber-Bitter, extra destilliert für dieses Album von der ältesten Berliner Schnapsmanufaktur Mampe Spirituosen GmbH.

Das neue Album Wolkenschieber von In Extremo hier vorbestellen: https://inextremo.lnk.to/Wolkenschieber

Carpe Noctem – Burgentour 2024

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer und Rock Antenne

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green (ausverkauft)

13.09.24 Görlitz – Landskronenbrauerei mit Rauhbein (verschoben vom 19.07.24)

14.09.24 Magdeburg – Festung Mark mit Rauhbein (verschoben vom 20.07.24)

Wolkenschieber – Tour Winter 24

Gäste: Korpiklaani und Rauhbein

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, metal.de und Rock Antenne

15.11.24 Saarbrücken – Garage

16.11.24 CH-Pratteln – Z 7

22.11.24 Rostock – Moya

23.11.24 Dortmund – Winterlights Festival

29.11.24 Berlin – Columbiahalle

30.11.24 Bremen – Pier 2

06.12.24 Nürnberg – KIA Metropol Arena

07.12.24 A-Wien – Gasometer

12.12.24 Bielefeld – Lokschuppen

13.12.24 Hannover – Swiss Life Hall

14.12.24 Dresden – Alter Schlachthof

20.12.24 Leipzig – Haus Auensee

21.12.24 Stuttgart – Porsche Arena

27.12.24 München – Zenith

28.12.24 Wiesbaden – Kulturzentrum Schlachthof

29.12.24 Erfurt – Messehalle

30.12.24 Köln – Palladium

