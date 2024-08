In Extremo: „Weckt Die Toten Festival“ am 31.08. fast ausverkauft

Weckt Die Toten ist sowohl ein Album als auch ein Song von In Extremo. Die Band sagt dazu: „Weckt Die Toten ist Abgesang und Hymne zugleich, ist bitterer Ernst und schelmisches Grinsen in einem und ist Vergangenheit und Zukunft im selben Moment. Weckt Die Toten ist Freundschaft und Gemeinschaft, ist Rausch und Ekstase, ist Aufforderung und Schulterschluss. Doch vor allem und nicht zuletzt ist Weckt Die Toten ab jetzt auch ein Festival von und mit In Extremo.“ Das Festival wird künftig jedes Jahr in Halle an der Saale auf der Peißnitzinsel stattfinden.

Die sechs Spielmänner laden am 31.08.2024 nach Halle an der Saale auf die Peißnitzinsel zum Fest. Mit von der Partie sind Feuerschwanz, Knorkator und Rauhbein. Die Band spricht hier also offenkundig nicht von einem Versprechen für eine gute Zeit, sondern vielmehr von einer Garantie. Es wird außerdem einen Mittelaltermarkt geben.

Das Festival ist fast ausverkauft, wer noch hinmöchte sollte sich beeilen!

Tickets gibt es bei www.inextremo.de und www.eventim.de

In Extremo online:

Facebook

Website

Instagram