Leise War Gestern – Podcast: Noel Pix (Eisbrecher, Ex-Megaherz, Pokémon-Soundtrack, Produzent)

Moin und juten Tach zur dreiundzwanzigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Mit Noel Pix (Jochen Seibert) haben wir in der 23. Folge unseres Podcasts einen Rock-Musiker und Produzenten am Mikrofon. Größere Bekanntheit erlangte er als Leadgitarrist der Band Eisbrecher, für die er auch sämtliche Instrumente auf den Studioalben einspielt. Zuvor war er Keyboarder der Band Megaherz, erreichte am Mikrofon für den Pokémon Theme 3x Gold Status und ist gefühlt für alle Animes am Soundtrack beteiligt gewesen. Wir unterhalten uns über das kommende Eisbrecher Album, sprechen über Depressionen und darüber, wie man bei einem TV-Auftritt die Regie nervös machen kann. Dazu bekommen wir auch zu hören, was eine Band aus Bayern dazu bewegt, das Farbschema von Borussia Dortmund zu verwenden und warum Vinyl gerade so gehyped wird.

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian S. (Redakteur und Podcast-Moderator)

Dienstag, den 16.03.2021

