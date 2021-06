Leprous: kündigen neues Studioalbum „Aphelion“ an

Die kreativen Norweger von Leprous freuen sich, die weltweite Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Aphelion für den 27.08.2021 via InsideOutMusic ankündigen zu können.

Nach dem hochgelobten 2019er Album Pitfalls wurde Aphelion während des vergangenen Jahres in drei verschiedenen Studios aufgenommen: Ghost Ward Studios in Schweden, Ocean Sound Recordings in Norwegen und Cederberg Studios in Norwegen. Auch dieses Album wurde gemixt von Adam Noble (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves usw.) und gemastert von Robin Schmidt (The 1975, Placebo, The Gaslight Anthem usw.). Das Cover Artwork hat Elena Sigida auf der Basis eines Fotos von Øystein Aspelund entworfen.

Leprous-Sänger/Keyboarder Einar Solberg sagt über Aphelion: „Wir hatten überhaupt keine Pläne für ein neues Album, aber dann kam Covid. Aphelion ist ein komplett anderes Album. Es ist intuitiv und spontan. Wir haben mit verschiedenen Wegen des Songwritings experimentiert und haben neue Wege der Zusammenarbeit entdeckt. Es gab keinen Platz für zu viel Nachdenken, übertriebenen Perfektionismus oder sorgfältig geplante Songs. Ich denke, das ist eine der Stärken dieses Albums. Es fühlt sich lebendig an, es fühlt sich frei an und kommt nicht berechnend daher. Das Album wurde in drei verschiedenen Studios aufgenommen, und einige der Songs wurden sogar in allen drei Studios aufgenommen, Ghost Ward Studios, Ocean Sound Recordings und Cederberg Studios. Der Aphelion ist der Punkt in der Umlaufbahn eines Objekts, an dem es am weitesten von der Sonne entfernt ist, und es hat einen symbolischen Wert, den ich Eurer eigenen Interpretation überlasse.“

Am 25.06.2021 startet die Pre-Order-Phase, die von der Veröffentlichung einer neuen Single begleitet wird.

In der Zwischenzeit könnt Ihr Euch hier noch einmal die letzte Single Castaway Angels anhören:

https://leprousband.lnk.to/CastawayAngels-SinglePR

Hier gibt es das dazugehörige Video, bei dem Tobias Hole Aasgaarden / South Coast Creative Regie führte:

Ein interessantes Behind-The-Scenes-Video von den Aufnahmen zu Castaway Angels findet Ihr hier:

https://youtu.be/ZLk9ksi29AU

Außerdem feiern Leprous das 20jährige Bandbestehen und haben daher für Dezember eine Reihe von Shows in Europa angekündigt:

Leprous – 20th Anniversary European Tour

01.12.2021 Oslo (Norwegen) – Vulkan Arena

03.12.2021 Nijmegen (Niederlande) – Doornroosje

04.12.2021 London (UK) – Electric Ballroom

05.12.2021 Paris (Frankreich) – Elysee Montmartre

06.12.2021 Aschaffenburg (Deutschland) – Colos-Saal

07.12.2021 Wien (Österreich) – Arena

08.12.2021 Esch (Luxemburg) – Rockhal

09.12.2021 Lyon (Frankreich) – Ninkasi Kao

10.12.2021 Barcelona (Spanien) – Apolo 1

11.12.2021 Madrid (Spanien) – LAB

13.12.2021 Milan (Italien) – Live Club

14.12.2021 Aarau (Schweiz) – KiFF

15.12.2021 München (Deutschland) – Technikum

16.12.2021 Berlin (Deutschland) – Columbia Theater

Leprous line-up:

Robin Ognedal – Gitarre

Simen Børven – Bassgitarre

Einar Solberg – Gesang und Keyboard

Tor Oddmund Suhrke – Gitarre

Baard Kolstad – Schlagzeug

