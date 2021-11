Lillebräu – Pilsener und Weizen

Heute widme ich mich einem, besser gesagt mehreren Bieren aus meiner Heimatstadt. Die Lille Brauerei hat sich in Kiel einen Namen gemacht und vereint Braukunst mit der herben Schönheit der Landeshauptstadt Kiel. Die beiden Gründer Max Kühl und Florian Scheske stammen zwar aus Hamburg, aber der Job führte sie nach Kiel, wo sie ihre Neigung zum Craft Beer entdeckten. 2017, nach einiger Zeit im Ausland, kehrten sie zurück und beschlossen in Kiel ihre eigene Mikrobrauerei zu etablieren. Zunächst mussten sie als Kuckucksbrauer noch in anderen mittelständischen Brauereien produzieren, aber seit 2017 ist direkt in Kiel die eigene Brauerei entstanden und hier wird nun unterschiedliches Bier hergestellt. Das ständige Sortiment umfasst sechs verschiedene Sorten. Es gibt aber immer wieder neue Editionen, mit denen sie z.B. während des Lockdowns die örtlichen Gastronomen unterstützten, oder auch verschiedene saisonale Kreationen, wie einem Summer Ale, mit denen sie ihr Sortiment erweitern. Mit ihrem gegründeten Kieler Brauklub unterstützen sie die Kieler Craftbeer Szene und haben sich durch das Engagement bereits einen festen Platz in Kiel erbraut. In ihrer Brauerei gibt es einen Schankraum mit 12 Zapfhähnen, der einfach zum Verweilen und Probieren einlädt, aber auch ein Biergarten wurde 2019 erfolgreich etabliert.