Rising Insane: veröffentlichen neue Single „Bend And Break“

Die deutsche Metalcore Band Rising Insane legt mit Bend And Break eine neue Single, samt Musikvideo, vor. Bend And Break ist die fünfte Single aus dem neuen Studioalbum Afterglow, das am 10. Dezember über Long Branch Records erscheint.

Rising Insane über die neue Single Bend And Break:

„Bei Bend And Break geht es um den Rückfall in eine depressive Stimmung und die Erkenntnis, dass das Trauma einen niemals alleine lassen wird. Was in dem Song gerade deutlich wird, ist die Hilfe von Freunden, auf die Betroffene so sehr angewiesen sind, wenn die Depression die Überhand gewinnt.“

Tracklist Afterglow:

1. Afterglow

2. Meant To Live

3. War

4. Flightless Bird

5. Serenade

6. Oxygen

7. Breakout

8. The Surface

9. Something Inside Of Me

10. Broken Homes

11. Bend And Break

12. Imprisoned

Rising Insane wurden kürzlich als Support für Deez Nuts Europatour im Februar/März 2022 bestätigt.

Rising Insane ist nicht nur der Name, sondern auch das, was diesen fünf Jungs aus Norddeutschland in den letzten Jahren buchstäblich widerfahren ist. Nach ihrem selbstveröffentlichten Debütalbum Nation im Jahr 2017 erlangte die Band schnell Aufmerksamkeit in der deutschen Metalszene auf Shows mit z.B. Stray From The Path und For Today und als Support für Annisokay auf deren 2018er Headline Run. 2019 spielten sie auf dem Impericon Festival und wurden von Long Branch Records unter Vertrag genommen.

Dies führte zur ersten Label-Veröffentlichung Porcelain im November 2019, die weltweit hervorragende Kritiken erhielt und die Band in den internationalen Fokus rückte. Im Anschluss an die Albumveröffentlichung war die Band weiter fleißig und nahm eine vielbeachtete Coverversion von Blinding Lights von The Weeknd auf. Dieses Cover verschaffte der Band noch mehr weltweite Aufmerksamkeit und verbreitete den Namen noch weiter. Aufgrund der Pandemie musste die erste Headline-Tour im Jahr 2020 abgesagt werden und die Band entschied sich, aktiv zu bleiben und nahm eine EP namens Recovered mit noch mehr Coverversionen von Songs aus den letzten 35 Jahren auf, darunter auch Blinding Lights.

Nun sind Rising Insane mit neuer Musik zurück und bereit, in noch höhere Sphären aufzusteigen. Sie bleiben ihren Post-Hardcore- und Metalcore-Wurzeln treu, haben sich aber als Band und als einzelne Musiker deutlich weiterentwickelt. Der Sound ist ausgereifter und die Songs lassen keine Fragen offen, ob diese Jungs ihrem Namen treu bleiben und Rising Insane weiter vorantreiben können!

Line Up:

Aaron Steineker – Gesang

Sven Polizuk – Gitarre

Florian Köchy – Gitarre

Ulf Hedenkamp – Bass

Robert Kühling – Schlagzeug