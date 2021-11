Hammerfall: „Renegade 2.0“ ist heute erschienen

Das legendäre schwedische Heavy-Metal-Powerhouse Hammerfall veröffentlicht heute über Nuclear Blast die Remix-Version ihres weltweit gefeierten Erfolgsalbums Renegade.

Nach den euphorischen Reaktionen auf ihre vorherigen Alben (Glory To The Brave – 1997 und Legacy Of Kings – 1998) reiste die Band im Jahr 2000 nach Nashville, um mit dem legendären Produzenten Michael Wagener (Mötley Crüe, Metallica, Megadeth, Ozzy Osbourne) zusammenzuarbeiten, und verließ damit den sicheren Raum des Studio Fredman in Göteborg, Schweden, in dem die oben genannten bahnbrechenden Veröffentlichungen entstanden waren.

Renegade bedeutete den internationalen Durchbruch für die aufstrebende Band mit wahren Heavy-Metal-Hymnen wie Templars Of Steel, A Legend Reborn, Keep The Flame Burning oder dem unglaublich erfolgreichen Titeltrack.

Zum 20-jährigen Jubiläum schloss die Band den Kreis, indem sie Fredrik Nordström (Dimmu Borgir, At The Gates, Arch Enemy, In Flames) mit einem Remix des Albums beauftragte und neben diesem neuen Touch auch eine Reihe von aufwendigen physischen Formaten mit tonnenweise Bonusmaterial und erweiterten Linernotes und Interviews sowie einem brandneuen Cover-Artwork lieferte, das wiederum von dem großartigen Andreas Marshall entworfen wurde, der bereits das ikonische Original-Cover gemalt hatte.

Hört euch das Album HIER an.

